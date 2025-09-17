53 % ارتفاعا في الصادرات الغذائية إلى روسيا خلال النصف الأول من 2025

كشف الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن قيمة الصادرات المصرية من المنتجات الغذائية إلى السوق الروسي بلغت نحو 86 مليون دولار في عام 2024 مقابل 73 مليون دولار في عام 2023 بنسبة نمو بلغت 19%.

كما وصلت إلى نحو 64 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بنحو 42 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 53%، وبلغ عدد الشركات المصرية المصدرة للأغذية المصنعة إلى روسيا نحو 156 شركة، منها 21 شركة تجاوزت صادراتها مليون دولار.

وأكد الدكتور عبد العزيز الشريف، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بلغ نحو 6.4 مليار دولار خلال عام 2024 مقارنة بنحو 5.2 مليار دولار في عام 2023، بينما بلغت الصادرات المصرية نحو 606 مليون دولار في عام 2024 مقارنة بنحو 521 مليون دولار في عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 16.3%، مضيفا أن السوق الروسي لا يزال يتيح المزيد من الفرص أمام الصادرات المصرية لتحقيق معدلات نمو أعلى خلال المرحلة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.