محافظ البنك المركزي السعودي يبحث مع نظيره السوري مجالات التعاون بقطاع الخدمات المالية

عقد محافظ البنك المركزي السعودي "ساما" أيمن بن محمد السياري على هامش مؤتمر Money20/20 Middle East، اليوم الاثنين، في الرياض، اجتماعا مع حاكم مصرف سوريا المركزي عبد ​القادر الحصرية، وذلك في إطار بحث سبل التعاون المشترك في قطاع الخدمات المالية.

مؤتمر Money20/20 Middle East

وناقش الجانبان خلال اللقاء عددًا من المواضيع التي من شأنها تعزيز التعاون في مجالات منها: دعم البنك المركزي السعودي الفني والتدريبي في الرقابة المصرفية، والتقنية المالية، والمدفوعات، والسياسة النقدية، بالإضافة إلى التعاون في تنظيم عمليات التحويل، وتعزيز التدابير الرقابية على القطاع المالي، كما اتفق الجانبان على استمرار التواصل والزيارات الثنائية مستقبلا.

القطاع المصرفي السعودي

وعلى جانب آخر، عقد حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد​القادر الحصرية اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين في عدد من البنوك السعودية، تم خلالها بحث مجالات التعاون مع القطاع المصرفي السعودي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.