اقتصاد

محافظ البنك المركزي السعودي يبحث مع نظيره السوري مجالات التعاون بقطاع الخدمات المالية

محافظ البنك المركزي
محافظ البنك المركزي السعودي وحاكم مصرف سوريا

عقد محافظ البنك المركزي السعودي "ساما" أيمن بن محمد السياري على هامش مؤتمر Money20/20 Middle East، اليوم الاثنين، في الرياض، اجتماعا مع حاكم مصرف سوريا المركزي عبد ​القادر الحصرية، وذلك في إطار بحث سبل التعاون المشترك في قطاع الخدمات المالية.

مؤتمر Money20/20 Middle East

وناقش الجانبان خلال اللقاء عددًا من المواضيع التي من شأنها تعزيز التعاون في مجالات منها: دعم البنك المركزي السعودي الفني والتدريبي في الرقابة المصرفية، والتقنية المالية، والمدفوعات، والسياسة النقدية، بالإضافة إلى التعاون في تنظيم عمليات التحويل، وتعزيز التدابير الرقابية على القطاع المالي، كما اتفق الجانبان على استمرار التواصل والزيارات الثنائية مستقبلا.

حاكم مصرف سوريا: تصميم العملة الجديدة بمراحله النهائية، والليرة لن تتأثر بحذف الصفرين

رئيس الرقابة المالية: قصة إصلاح القطاع المالي غير المصرفي تتيح فرصا استثمارية بأنشطة مختلفة

القطاع المصرفي السعودي

وعلى  جانب آخر، عقد حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد​القادر الحصرية اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين في عدد من البنوك السعودية، تم خلالها بحث مجالات التعاون مع القطاع المصرفي السعودي.

