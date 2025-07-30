مصرف البحرين يقرر تثبيت الفائدة دون تغيير عند 5%

أعلن مصرف البحرين المركزي قراره بالإبقاء على سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة دون تغيير عند 5.00%، بحسب موقعه الإلكتروني.

وقال المصرف إن القرار يأتي ضمن المتابعة التي يجريها المصرف بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في مملكة البحرين في ظل التطورات التي تشهدها أسواق المال الدولية.

الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت الفائدة

وجاء ذلك بعدما قررت لجنة السياسة الفيدرالية التابعة للمركزي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة في خامس اجتماعات المركزي خلال 2025، ليتراوح سعر الفائدة ما بين 4.25 - 4.50%، وهذا بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم في أمريكا خلال شهر يونيو الماضي.

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