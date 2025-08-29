الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

انخفاض الفول وارتفاع العدس، أسعار البقوليات اليوم الجمعة بالسوق المصري

أسعار الفول والعدس
أسعار الفول والعدس اليوم، فيتو

أسعار الفول والعدس في الأسواق، سجلت أسعار الفول والعدس اليوم الجمعة، تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار الفول والعدس في الأسواق

تستعرض «فيتو» أسعار العدس والفول اليوم، وأبرز التحركات السعرية لها، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

اسعار الفول اليوم، فيتو
اسعار الفول اليوم، فيتو

أسعار الفول اليوم في الأسواق

البداية مع أسعار الفول اليوم في الأسواق، وفقًا للبوابة الحكومية؛ وجاءت كالآتي: 

انخفاض سعر الفول المعبأ بالأسواق

 وفقًا للبوابة الحكومية؛ انخفضت أسعار الفول المعبأ نحو 4 جنيهات، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ نحو 64.6 جنيه، فيما تراوحت أسعار الفول المعبأ من 44 إلى 95 جنيهًا للكيلو.

اسعار الفول اليوم، فيتو
اسعار الفول اليوم، فيتو

ارتفاع سعر الفول مجروش بالأسواق

 وارتفعت أسعار الفول المعبأ مجروش نحو 50 قرشًا، وفقًا للبوابة الحكومية؛ ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول مجروش المعبأ نحو 60 جنيها، فيما تراوحت أسعار الفول المجروش المعبأ من 40 إلى 110 جنيهات للكيلو.

أسعار الفول السائب بالأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو الفول السائب نحو 51 جنيها، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية؛ فيما تراوحت أسعار الفول السائب من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

اسعار الفول والعدس اليوم، فيتو
اسعار الفول والعدس اليوم، فيتو

أسعار العدس اليوم في الأسواق

وفيما يخص أسعار العدس اليوم في الأسواق، وفقًا للبوابة الحكومية؛ وجاءت كالآتي: 

ارتفاع سعر العدس المعبأ بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية؛ ارتفعت أسعار العدس المعبأ نحو 2.5 جنيه عن سعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو العدس المعبأ نحو 68 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار العدس المعبأ من 50 إلى 100 جنيه للكيلو.

اسعار الفول والعدس اليوم، فيتو
اسعار الفول والعدس اليوم، فيتو

 سعر العدس بحبه بالأسواق

يبلغ متوسط سعر كيلو العدس بجبه نحو 62 جنيها، بارتفاع نحو 4 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار العدس بجبه من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

أسعار العدس الأصفر المعبأ بالأسواق

وعن أسعار العدس الأصفر المعبأ وفقًا للبوابة الحكومية؛ فسجلت انخفاضًا يقدر بجنيهين في الكيلو، وبلغ متوسط سعر كيلو العدس الأصفر المعبأ نحو 69 جنيها، فيما تراوحت أسعار العدس الأصفر المعبأ من 40 إلى 100 جنيه للكيلو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الفول اسعار العدس اسعار العدس والفول اسعار الفول اليوم سعر العدس سعر الفول سعر كيلو العدس سعر الفول مجروش سعر كيلو العدس بجبه سعر كيلو الفول سعر كيلو الفول السائب عدس بجبه كيلو العدس كيلو الفول

الأكثر قراءة

مفاجأة، وزير الثقافة: ليست لدي معلومات عن عودة رانيا يحيى لأكاديمية روما

بعد حالة الجدل، فيتو تنفرد بكشف سر اختيار الإسباني روخاس لإدارة قمة الأهلي وبيراميدز

هل تعرض الكينج لأزمة صحية جديدة؟ نكشف سبب تواجد محمد منير في ألمانيا (خاص)

كأس الخليج للشباب، منتخب مصر يتأخر 2-0 أمام عمان في الشوط الأول

تركيا تقطع علاقاتها الاقتصادية بالكامل مع إسرائيل وتغلق مجالها الجوي أمام طائراتها

بعد مد الفترة أسبوعين، التفاصيل الكاملة للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

قلق داخل الأهلي قبل مواجهة بيراميدز بعد شكوى مدافع الفريق من الإصابة

قوة العلاقات المصرية الإماراتية ودعم لبنان يتصدران رسائل السيسي الأسبوعية

خدمات

المزيد

حبس وغرامة، عقوبة إنفاق أموال الهيئات الشبابية في غير غرضها وفقا للقانون

سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025

سعر السكر اليوم 29 - 8 - 2025 في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الجمعة 29-8-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء السبت.. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وُلِد الهُدى (الحلقة السادسة)، علاقة رسول الله بزوجاته "خيركم خيركم لأهله"

ما سبب عجز قوم عاد عن إيذاء نبي الله هود؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية الدم في المنام وعلاقتها بارتكاب الذنوب والمعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads