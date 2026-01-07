أسطورة منتخب كوت ديفوار يقيم منتخب مصر ويحذر الأفيال من هذا الثنائي (فيديو)

18 حجم الخط

اعترف إيمانويل إيبوي، أسطورة منتخب كوت ديفوار، بصعوبة لقاء مصر في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025.



وتأهل الأفيال إلى ربع النهائي بعد الفوز على حساب بوركينا فاسو بنتيجة 3-0 مساء الثلاثاء في ختام دور الستة عشر بينما صعد الفراعنة بالفوز على حساب بنين بنتيجة 3-1.



وقال إيبوي في تصريحات للإعلامي أحمد حسام ميدو بقناة "النهار" المصرية إن منتخب مصر يملك خبرات وعناصر مميزة كما أنه على مر تاريخه يمتلك لاعبين عظماء.

إيمانويل إيبوي يحذر منتخب كوت ديفوار من نجمى منتخب مصر ويؤكد "مواجهة الفراعنة صعبة"#النهار #أوضة_اللبس pic.twitter.com/pOdpjtKpYU — Odetlebsmido (@Odetelbs) January 6, 2026



وأوضح أن هذه الخبرات تعقد مواجهة الفراعنة لأي منافس مهما كان اسمه مؤكدًا أن حسام حسن المدرب الحالي لمنتخب مصر لديه بصمة فنية واضحة على الأداء التكتيكي والتنظيم داخل المستطيل الأخضر.



وعن أخطر لاعبي منتخب مصر، قال نجم آرسنال الإنجليزي الأسبق: "لا شك فإن محمد صلاح نجم ليفربول وعمر مرموش نجم مانشستر سيتي هما الأخطر".

وأضاف: "صلاح لديه قدرات تهديفية استثنائية فهو لاعب يستطيع الوصول للمرمى بسهولة كما ان مرموش يجيد استغلال المساحات ويتحرك بذكاء داخل الملعب".

وأكد أن هذه المباريات تعتمد على التفاصيل الصغيرة والتي تحسم هوية الفائز باللقاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.