وزير الاتصالات يفتتح معرضا للطوابع البريدية والتاريخ البريدي بمركز إبداع مصر الرقمية

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معرض "إيجى فيلا" للطوابع البريدية والتاريخ البريدي، الذى يعقد تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة القومية للبريد وتنظمه الهيئة بالتعاون مع الجمعية المصرية لهواة الطوابع، خلال الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر الجاري فى مركز إبداع مصر الرقمية - قصر السلطان حسين كامل، وذلك بحضور بارت دى جروف سفير بلجيكا فى مصر، وداليا الباز رئيس مجلس إدارة البريد المصري.

مجموعة نادرة وتذكارية

يضم المعرض مجموعات نادرة وتذكارية من الطوابع التى توثق أبرز الأحداث القومية والتاريخية فى مصر، إلى جانب مقتنيات خاصة لعدد من أبرز هواة الطوابع البريدية، فضلًا عن ورش عمل ومحاضرات تثقيفية موجهة لهواة جمع الطوابع والجمهور العام، تسلط الضوء على أهمية هذا التراث العريق ودوره الثقافى والتاريخى.

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن استراتيجية الهيئة القومية للبريد ترتكز على الجمع بين الأصالة والتاريخ العريق له الممتد عبر أكثر من 150 عاما، والسعى المستمر نحو مستقبل قائم على التكنولوجيا والتحديث، مشيرا إلى أن البريد المصرى هيئة عريقة لها أثر فى غاية الأهمية فى وجدان المواطن المصرى، وهو ما يدعو إلى الفخر والاعتزاز بتاريخ مصر البريدى العريق.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن اختيار مركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل لاستضافة المعرض بمشاركة عارضين من مصر والدول العربية، يعكس جاهزية مراكز إبداع مصر الرقمية لاستضافة مختلف الفعاليات التكنولوجية والثقافية والفنية التى تثرى الحياة الثقافية فى مصر، وترسخ من قوتها الناعمة، وتؤكد مكانتها كقبلة ثقافية للمنطقة العربية والأفريقية؛ مشيرا إلى أن المعروضات التى يضمها المعرض تجسد قصصًا مضيئة وصفحات مجيدة من التاريخ المصرى عبر طوابع البريد.

ومن جانبها قالت داليا الباز رئيس مجلس إدارة البريد المصرى: "إن رعاية معرض "إيجى فيلا" تؤكد حرص البريد المصرى على نشر الثقافة البريدية وتعزيز الوعى بقيمة الطوابع التذكارية كجزء أصيل من التراث المصرى"، مشيرة إلى أن البريد المصرى يحرص دائما على إصدار مجموعات متنوعة من الطوابع التاريخية والتذكارية التى تجسد محطات مهمة فى تاريخ الوطن، سواء كانت أحداثًا قومية أو مناسبات وطنية أو إنجازات حضارية، موضحًة أن مشاركة البريد المصرى فى المعرض تأتى بهدف إثراء هواية جمع الطوابع وتعزيز الوعى بأهمية التراث البريدى المصرى، وتشجيع الأجيال الجديدة على التعرف على هذه الهواية الراقية والانخراط فيها، لما تحمله من أبعاد تعليمية وثقافية تسهم فى تنمية الوعى الوطنى وتعزيز الانتماء.

هذا ويستعرض المشاركون خلال المعرض مقتنيات نادرة من الطوابع والمراسلات التى توثق تطور أنظمة البريد، سواء البحرى أو الجوى أو عبر القطارات، ودور المؤسسات البريدية قديمًا فى تسريع وصول الرسائل وخفض تكلفتها.

رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ومن جانبه؛ أشار هانى سلام رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لهواة الطوابع، إلى أن إقامة المعرض برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبريد المصرى، يعكس حرص الدولة على دعم الأنشطة الثقافية المتخصصة وإبراز قيمة هواية الطوابع، كما تمثل دعمًا مؤسسيًا يعزز استمرارية المعرض ويوفر له البيئة المناسبة ليظهر فى صورة تليق بمكانته، لافتًا إلى أن البريد المصرى دأب على رعاية هذا المعرض منذ سنوات طويلة، وهو ما يمثل إضافة نوعية ثرية، ليس فقط من خلال ما يقدمه من طوابع تاريخية وتذكارية، بل بما يعكسه من التزام مستمر بدعم هذه الهواية، مشيرًا إلى أن الجمعية تسعى من خلال معرض "إيجى فيلا" إلى تقديم تجربة معرفية متكاملة عبر العروض المتخصصة والورش التثقيفية، بما يعزز مكانة الهواية على المستويين المحلى والإقليمى، ويشجع الأجيال الجديدة على ممارسة هواية جمع الطوابع.

جدير بالذكر أن الجمعية المصرية لهواة الطوابع البريدية، التى تأسست عام 1929، تعد من أعرق الجمعيات المتخصصة عالميًا وعضوًا مؤسسًا فى الاتحاد الأوروبى والاتحاد العالمى للهواة (FIP)، وتحرص الجمعية على تنظيم معرضين سنويًا: الأول تشجيعى يقام فى يناير أو فبراير، والثانى متخصص يقام فى سبتمبر تحت اسم "إيجى فيلا"، والذى يجمع أبرز الهواة والباحثين فى التاريخ البريدى المصرى، إلى جانب عارضين دوليين ووفود عربية من الجزائر والمغرب والسعودية وسلطنة عُمان، ليصبح حدثًا ثقافيًا وبحثيًا يعزز الروابط بين الشعوب ويثرى الذاكرة التاريخية للبريد.

