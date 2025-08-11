الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

شعبة الصيدليات تطالب بوضع آلية ملزمة لسحب أي دواء منتهي الصلاحية

الأدوية منتهية الصلاحية
الأدوية منتهية الصلاحية

 أعربت الشعبة العامة للصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن استغرابها من تصريحات رئيس هيئة الدواء المصرية، مؤكدة أن الصيدليات لم تتهاون مطلقًا في التسجيل ضمن مبادرة غسيل السوق، حيث قامت أغلب الصيدليات بالتسجيل بما يزيد عن 60 مليون علبة دواء وفقًا لتصريحات الهيئة نفسها، وهو ما يمثل أكثر من 50% من الصيدليات العاملة في مصر.

ما تم جمعه من الأدوية المنتهية الصلاحية لم يتجاوز 10%

 وأوضحت الشعبة أن ما تم جمعه من الأدوية المنتهية الصلاحية لم يتجاوز 10% بسبب تقاعس بعض شركات التوزيع عن سحب الأدوية، مما عرّض الصيدليات للمساءلة.

وطالبت الهيئة بالرد أولًا على استفسارات الصيادلة بشأن عدم التزام بعض الشركات، خاصة أن الصيدليات التزمت بتوجيهات الهيئة فيما يتعلق بجمع الأدوية ومطابقتها للمواصفات.

بوضع آلية واضحة وملزمة لكل أطراف المنظومة لسحب أي دواء منتهي الصلاحية

 كما طالبت الشعبة بوضع آلية واضحة وملزمة لكل أطراف المنظومة لسحب أي دواء منتهي الصلاحية، لتفادي تراكم الأدوية غير الصالحة، مع رفع هامش ربح الصيدلي لضمان استمرارية تقديم الخدمة. وأشارت إلى معاناة الصيدليات من آثار قرار عام 2017 الذي تسبب في ارتفاع المصاريف التشغيلية، إلى جانب حالة الركود التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأدوية.

وأكدت الشعبة أن الصيادلة تحملوا أعباءً كبيرة منذ جائحة كورونا مرورًا بالأزمات الاقتصادية، وظلوا ملتزمين بخدمة المواطنين رغم التحديات، مجددة رغبتها في الاستمرار بتقديم الخدمات الدوائية على أكمل وجه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأدوية المنتهية الصلاحية الاتحاد العام للغرف التجارية استمرارية تقديم الخدمة اتحاد العام للغرف التجارية رئيس هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء المصرية

مواد متعلقة

هيئة الدواء المصرية توضح طرق إدخال الأدوية للجسم

وزير الصحة يستقبل مستشار الرئيس الكولومبي لبحث تقديم المساعدات الطبية للفلسطينيين

الصحة: إطلاق أول دبلومة مهنية تخصصية في مجال القسطرة المخية داخل مصر

بعد انفصال شبكي مفاجئ، إنقاذ مريضة من فقدان البصر بمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد

الصحة توجه نصائح لضمان كفاية لبن الأم للرضيع

أعراض فقر الدم عند الرجال وأهم أسباب الإصابة به

الصحة: نجاح استئصال كيس طفيلي ضخم من كبد شاب بالدقهلية

الصحة: استئصال 3 أورام ضخمة نادرة من بطن مريض بمركز أورام ميت غمر دون مضاعفات

الأكثر قراءة

السيسي يصدق على قانون جديد

محامي ابنة مبارك المزعومة يكشف سر عدم حضورها جلسة محاكمتها

محامي وفاء عامر يطالب بحظر النشر في قضية ابنة مبارك المزعومة

هبوط يضرب أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الإثنين بالصاغة

دار الإفتاء توضح حكم الدعاء عند قبور الصالحين وبيان فضله

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

موعد بدء التسجيل بجامعة القاهرة الأهلية، والمصروفات الدراسية وتنسيق الكليات 2025

نقابة المعلمين بعد واقعة محافظ المنيا: تقدير جهود المعلم واجب وطني ومجتمعي

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم تغسيل الميت المصاب بالحروق

دار الإفتاء توضح حكم الدعاء عند قبور الصالحين وبيان فضله

ما هي أسماء أصنام قوم نوح؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads