شعبة الصيدليات تطالب بوضع آلية ملزمة لسحب أي دواء منتهي الصلاحية

أعربت الشعبة العامة للصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن استغرابها من تصريحات رئيس هيئة الدواء المصرية، مؤكدة أن الصيدليات لم تتهاون مطلقًا في التسجيل ضمن مبادرة غسيل السوق، حيث قامت أغلب الصيدليات بالتسجيل بما يزيد عن 60 مليون علبة دواء وفقًا لتصريحات الهيئة نفسها، وهو ما يمثل أكثر من 50% من الصيدليات العاملة في مصر.

ما تم جمعه من الأدوية المنتهية الصلاحية لم يتجاوز 10%

وأوضحت الشعبة أن ما تم جمعه من الأدوية المنتهية الصلاحية لم يتجاوز 10% بسبب تقاعس بعض شركات التوزيع عن سحب الأدوية، مما عرّض الصيدليات للمساءلة.

وطالبت الهيئة بالرد أولًا على استفسارات الصيادلة بشأن عدم التزام بعض الشركات، خاصة أن الصيدليات التزمت بتوجيهات الهيئة فيما يتعلق بجمع الأدوية ومطابقتها للمواصفات.

بوضع آلية واضحة وملزمة لكل أطراف المنظومة لسحب أي دواء منتهي الصلاحية

كما طالبت الشعبة بوضع آلية واضحة وملزمة لكل أطراف المنظومة لسحب أي دواء منتهي الصلاحية، لتفادي تراكم الأدوية غير الصالحة، مع رفع هامش ربح الصيدلي لضمان استمرارية تقديم الخدمة. وأشارت إلى معاناة الصيدليات من آثار قرار عام 2017 الذي تسبب في ارتفاع المصاريف التشغيلية، إلى جانب حالة الركود التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأدوية.

وأكدت الشعبة أن الصيادلة تحملوا أعباءً كبيرة منذ جائحة كورونا مرورًا بالأزمات الاقتصادية، وظلوا ملتزمين بخدمة المواطنين رغم التحديات، مجددة رغبتها في الاستمرار بتقديم الخدمات الدوائية على أكمل وجه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.