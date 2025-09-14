اليوم آخر فرصة للتسجيل في المنحة الدراسية الكاملة بالتعاون مع البنك المركزي

أعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن اليوم الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ هو آخر موعد لتلقي طلبات التسجيل في المنحة الدراسية الكاملة المقدمة بالتعاون مع البنك المركزي المصري، والمخصصة لطلاب الثانوية العامة من خريجي العام الدراسي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥، المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، أو المعفيين من المصروفات الدراسية بقرار من وزارة التربية والتعليم، على أن يكونوا من خريجي المدارس الحكومية، ولم يسبق لهم الحصول على منحة دراسية أخرى.

وتشمل المنحة تغطية كافة المصروفات الدراسية والإقامة ومصروف شهري للإعاشة حتى التخرج، وذلك للدراسة بالجامعات الأهلية في عدد من التخصصات، منها: الطب، الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، التمريض، الطب البيطري، الفنون التطبيقية، الفنون والتصميم، الزراعة، السياحة والفنادق والآثار.

ويمكن للطلاب الراغبين في التسجيل الدخول عبر الرابط الإلكتروني، باستخدام الرقم القومي وكلمة السر المدونة على شهادة الثانوية العامة.

ومن المقرر إعلان نتيجة الطلاب المقبولين بالمنحة يوم ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.