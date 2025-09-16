مدبولي: لا إملاءات من صندوق النقد، والمراجعة تأجلت حفاظًا على المصلحة العليا للدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي تم وضعه في الأساس من جانب الدولة المصرية وفق مستهدفات واضحة، مشيرًا إلى أن دور الصندوق هو المراجعة والمتابعة لهذه المستهدفات "بالورقة والقلم".

ظروف استثنائية أجلت بعض البنود

وأوضح مدبولي أن بعض البنود مثل الطروحات وبيع الأصول لم يكن توقيت تنفيذها مناسبًا في ظل المستجدات الاقتصادية السابقة، مؤكدًا أن الحكومة فضّلت الانتظار من أجل تعظيم الاستفادة من الأصول وفق رؤية الدولة، بدلًا من طرحها في توقيت غير ملائم.

لا إملاءات على القرار المصري

وأضاف رئيس الوزراء أن الصندوق يشير إلى أن بعض المستهدفات لم تتحقق بسبب هذا التأجيل، لكن الدولة رأت أن المصلحة العليا تقتضي الإرجاء، مشددًا على أنه "لا يُملى على الدولة المصرية شيء، ولن نقبل بأي إجراءات تضر بمصالحنا".

شد وجذب طبيعي

وأكد مدبولي أن ما يحدث من شد وجذب بين المؤسسات الدولية والدول أمر معتاد في مثل هذه البرامج، لافتًا إلى أن مصر تتخذ قراراتها بما يحمي مصالح الشعب أولًا، حتى إذا اقتضى الأمر إرجاء بعض المراجعات.

