الحق في الدواء يرحب بإطلاق منظومة التتبع الدوائي لمراقبة سوق الأدوية

ثمن المركز المصري للحق في الدواء الخطوة التاريخية التي أعلنتها هيئة الدواء المصرية، بإطلاق مشروع طموح لمراقبة سوق توزيع الأدوية في مصر عبر منظومة "التتبع الدوائي"، والتي تأتي بالتوازي مع حصول مصر على المستوى الثالث في التصنيع الدوائي من منظمة الصحة العالمية، عقب اجتياز المصانع المحلية لعمليات تفتيش دامت ثلاث سنوات.

نقلة نوعية في الرقابة على سوق الدواء

وأكد المركز أن هذه المنظومة تمثل نقلة نوعية في الرقابة على سوق الدواء، حيث من المتوقع أن تسهم بشكل مباشر في القضاء على الأدوية المقلدة أو المهربة، والحد من الممارسات الاحتكارية وعمليات البيع في السوق السوداء.

وأوضح أن منظومة التتبع ستشمل جميع أطراف المنظومة الدوائية، من شركات الإنتاج والتوزيع إلى الصيدليات الخاصة، ما يتيح تتبع حركة الأدوية بدقة ومعرفة الأصناف المتوفرة والناقصة في السوق، لضمان التدخل السريع لتغطية أي نقص، ومنع احتكار أو استغلال الأدوية الإستراتيجية.

وأشار المركز إلى أن تطبيق المنظومة الجديدة يعزز من الشفافية ويخدم مصلحة المريض المصري، ويعد خطوة ضرورية لضمان توافر دواء آمن وفعّال في جميع أنحاء الجمهورية.

