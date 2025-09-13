السبت 13 سبتمبر 2025
بروتين الغلابة، ارتفاع كبير بأسعار الفول وانخفاض العدس 6 جنيهات بالأسواق

اسعار الفول والعدس
أسعار الفول والعدس في الأسواق، سجلت أسعار الفول اليوم، ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق؛ بينما تباينت أسعار العدس؛ بانخفاض سعر العدس المعبأ والأصفر وارتفاع عدس بجبه؛ وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

 

أسعار الفول والعدس في الأسواق

تستعرض «فيتو» أسعار العدس والفول اليوم، وأبرز التحركات السعرية لها، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

أسعار الفول اليوم في الأسواق

البداية مع أسعار الفول اليوم في الأسواق، وفقًا للبوابة الحكومية؛ وجاءت كالآتي: 

ارتفاع سعر الفول المعبأ بالأسواق

 وفقًا للبوابة الحكومية؛ ارتفعت أسعار الفول المعبأ نحو 3 جنيهات، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ نحو 64.6 جنيه، فيما تراوحت أسعار الفول المعبأ من 50  إلى 74 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع سعر الفول مجروش بالأسواق

 وارتفعت أسعار الفول المعبأ مجروش نحو 4 جنيهات، وفقًا للبوابة الحكومية؛ ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول مجروش المعبأ نحو 63 جنيها، فيما تراوحت أسعار الفول المجروش المعبأ من 56 إلى 80 جنيها للكيلو.

أسعار الفول السائب بالأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو الفول السائب نحو 53 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية؛ فيما تراوحت أسعار الفول السائب من 45 إلى 62 جنيهًا للكيلو.

أسعار العدس اليوم في الأسواق

وفيما يخص أسعار العدس اليوم في الأسواق، وفقًا للبوابة الحكومية؛ وجاءت كالآتي: 

انخفاض سعر العدس المعبأ بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية؛ انخفضت أسعار العدس المعبأ نحو 4 جنيهات عن سعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو العدس المعبأ نحو 64 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار العدس المعبأ من 60 إلى 86 جنيها للكيلو.

 سعر العدس بحبه بالأسواق

يبلغ متوسط سعر كيلو العدس بجبه نحو 64 جنيها، بارتفاع نحو جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار العدس بجبه من 60 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

أسعار العدس الأصفر المعبأ بالأسواق

وعن أسعار العدس الأصفر المعبأ وفقًا للبوابة الحكومية؛ فسجلت انخفاضًا يقدر بـ 6 جنيهات في الكيلو، وبلغ متوسط سعر كيلو العدس الأصفر المعبأ نحو 65 جنيها، فيما تراوحت أسعار العدس الأصفر المعبأ من 60 إلى 86 جنيها للكيلو.

