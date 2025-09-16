الأجهزة الأمنية تفحص فيديو اعتداء بالأسلحة البيضاء في الهرم

تعمل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على فحص مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة اعتداء مجموعة من الأشخاص على شاب وسيدة باستخدام أسلحة بيضاء وعصي خشبية، في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

تفاصيل الواقعة

أظهر الفيديو قيام عدة أشخاص بالاعتداء على شاب بشكل عنيف، مستخدمين أسلحة بيضاء وعصي خشبية، فيما حاولت سيدة التدخل للدفاع عنه، لكنها تعرضت هي الأخرى للاعتداء، وسط إطلاق المعتدين لعبارات سب ضد كل من يحاول مساعدته.

تحرك أمني

أكدت مصادر أمنية أنه جارٍ فحص الفيديو لتحديد هوية مرتكبي الواقعة وضبطهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور الخروج عن القانون والتعديات التي تهدد أمن المواطنين.



