محافظ بني سويف يشيد بجهود الصحة في دعم المستشفيات بأجهزة متطورة

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل الصحة، فيتو

أشاد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بجهود وزارة الصحة في دعم المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، مشيرًا إلى أن تحسين الخدمة الصحية يمثل أولوية رئيسية ضمن خطط المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير رعاية متكاملة وعلاج يليق بالمواطن المصري.

 تزويد المستشفيات بالأجهزة الطبية الحديثة 

وأكد محافظ بني سويف، أن تزويد المستشفيات بالأجهزة الطبية الحديثة يعزز كفاءة الأداء داخل الأقسام المتخصصة، خاصة أقسام العلاج الطبيعي، موضحًا أن الالتزام بالمعايير الصحية ورفع مستوى الخدمة يساهمان في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الصحة بالمحافظة ويزيدان ثقة المواطنين بالمنظومة.

وأوضح التقرير، الذي عرضه وكيل وزارة الصحة على محافظ بني سويف، أن مستشفيات الصدر والحميات والواسطى المركزي حصلت على أجهزة ومعدات علاج طبيعي جديدة، تمثل إضافة قوية لمنظومة الرعاية الطبية، وتسهم في توسيع نطاق الخدمات المقدمة للمرضى بجودة عالية.

أجهزة علاج طبيعي لتحسين الحركة وتخفيف الألم

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن دعم المستشفيات بأجهزة العلاج الطبيعي يعد خطوة مهمة، حيث يساعد المرضى في تحسين الحركة وتخفيف الألم وتقليل فترات العلاج، لافتًا إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية الدولة للاهتمام بصحة المواطنين ورفع كفاءة المنشآت الطبية.

وأوضح وكيل الوزارة في تقريره لـ محافظ بني سويف، أنه تم تركيب وتشغيل جهاز شد الفقرات وجهاز الكمادات الساخنة بمستشفى الصدر، بجانب تشغيل جهاز التحفيز الليمفاوي بمستشفى الواسطى المركزي، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للعلاج الطبيعي بوزارة الصحة.

تزويد مستشفى الحميات بجهاز شد الفقرات

كما أشار وكيل الصحة ببني سويف، خلال لقائه مع محافظ بني سويف، إلى تزويد مستشفى الحميات بجهاز شد الفقرات، وهو ما أضاف خدمة جديدة للمستشفى، خاصة أن هذا الجهاز يستخدم في علاج الانزلاق الغضروفي العنقي والقطني، ويساهم بفاعلية في تحسين الحركة وتقليل الضغط على الأعصاب.

وأكد محافظ بني سويف، على أن الأجهزة الجديدة سيكون لها أثر ملموس في تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمرضى، مشددًا على استمرار التعاون مع وزارة الصحة لدعم المستشفيات بما تحتاجه من إمكانات وأجهزة حديثة، بما يحقق أفضل خدمة للمواطن السويفي.

