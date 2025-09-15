محافظ بني سويف: خدمات متكاملة حول المدارس لضمان بداية دراسية آمنة

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أن نجاح العام الدراسي الجديد لا يقتصر على تهيئة المدارس من الداخل فقط، بل يتطلب أيضًا توفير خدمات متكاملة بمحيطها الخارجي لضمان بيئة آمنة ومنضبطة للطلاب وأولياء الأمور.

تكثيف التواجد المروري أمام المدارس

جاء ذلك خلال جولته الميدانية صباح اليوم، حيث وجّه بتكثيف التواجد المروري أمام المدارس لمنع التكدسات، والتنسيق مع قطاع الصحة لتوفير فرق طبية وعيادات مدرسية تعمل بكفاءة، مع مراجعة الاشتراطات الصحية في المقاصف سواء داخل المدارس أو في الأماكن المجاورة.

كما كلّف مسؤولي التموين بمتابعة أسعار الأدوات المكتبية ومستلزمات الزي المدرسي لمنع أي استغلال للمواطنين، فيما شدد على مسؤولي الكهرباء بسرعة التعامل مع الأعطال وأعمدة الإنارة غير الصالحة بالقرب من المدارس حفاظًا على سلامة الطلاب.

التدخل الفوري في حال حدوث أي طارئ

وأكد محافظ بني سويف، أن العملية التعليمية مسؤولية مشتركة بين جميع الأجهزة التنفيذية وليست مقصورة على وزارة التعليم فقط، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بـ محافظة بني سويف ستكون في حالة انعقاد دائم خلال الأسبوع الأول من الدراسة، مع التنسيق بين التربية والتعليم والوحدات المحلية ومديريات الخدمات للتدخل الفوري في حال حدوث أي طارئ.

