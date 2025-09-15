محافظ بني سويف: بدء الدراسة في 149 مدرسة السبت القادم

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام الدراسة السبت المقبل في 149 مدرسة تضم أكثر من 140 ألف طالب وطالبة، على أن تُستكمل الأحد في جميع مدارس المحافظة والبالغ عددها 1360 مدرسة تستوعب ما يزيد عن 880 ألف طالب بجميع المراحل التعليمية.

محافظ بني سويف يتابع جاهزية المدارس

جاء ذلك خلال جولته الميدانية لمتابعة جاهزية المدارس، حيث شدد محافظ بني سويف على تنفيذ خطة متابعة صارمة تضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول، مؤكدًا: "لا نريد أي مدرسة تبدأ الدراسة بارتباك.. الجداول يجب أن تكون معلقة، المعلمون في أماكنهم، الكتب موجودة، والمرافق صالحة".

من جانبها، أوضحت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن المديرية عقدت اجتماعات مكثفة مع مديري الإدارات التعليمية لمراجعة كل التفاصيل، بدءًا من تسليم الكتب وحتى تفعيل خطط الإشراف اليومي، مشيرة إلى أنه تم تشكيل فرق متابعة ميدانية وغرفة عمليات مركزية للتدخل الفوري وحل أي مشكلات قد تطرأ خلال سير الدراسة.

