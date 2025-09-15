بـ500 شنطة مدرسية، حياة كريمة تدخل البهجة على قلوب طلاب بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية تعزيز الشراكة المجتمعية بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسة "حياة كريمة" تحت إشراف الدكتور محمد جبر المنسق العام للمبادرة في دعم العديد من القطاعات الخدمية لاسيما العملية التعليمية وتقديم المساندة للطلاب غير القادرين.

حياة كريمة تُدخل البهجة على قلوب طلاب بني سويف

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير مديرية التربية والتعليم الذي عرضته أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، والذي تضمن الإشارة إلى جهود المؤسسة في توزيع الحقائب والأدوات المدرسية على الطلاب غير القادرين، بالتعاون مع المديرية، استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025 /2026.

وأوضح التقرير أن عملية التوزيع تمت بحضور عدد من مسؤولي مؤسسة حياة كريمة، منهم العقيد عمرو صقر مسئول الحالات الاجتماعية، والدكتور محمد المصري نائب المنسق العام، والدكتور حسام توحيد مسئول بني سويف، إلى جانب قيادات التربية والتعليم ببني سويف: عادل جابر موجه عام التربية الاجتماعية، وأمل عبد المنعم مدير مكتب الخدمة الاجتماعية.

وأشادت وكيل تعليم بني سويف، بهذا التعاون المثمر، مؤكدة أنه يأتي تنفيذًا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بتقديم جميع أوجه الدعم للطلاب غير القادرين، مثنية على الجهود الملموسة التي تبذلها مؤسسة حياة كريمة في خدمة الأسر الأولى بالرعاية، وموجهة الشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا العمل الإنساني الذي أدخل البهجة على قلوب الطلاب.

500 شنطة مدرسية هدية لطلاب بني سويف

من جانبه، أعرب مسؤول الحالات الاجتماعية بمؤسسة حياة كريمة، عن تقديره للتعاون البناء مع مديرية التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن المؤسسة ستقوم بتوزيع أكثر من 500 حقيبة مدرسية وأدوات تعليمية في 5 إدارات تعليمية بمحافظة بني سويف، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر غير القادرة، داعيًا الطلاب إلى الجد والاجتهاد والتسلح بالعلم باعتبارهم أمل المستقبل.

