الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بـ500 شنطة مدرسية، حياة كريمة تدخل البهجة على قلوب طلاب بني سويف

حياة كريمة تدخل البهجة
حياة كريمة تدخل البهجة على قلوب طلاب بني سويف

 أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية تعزيز الشراكة المجتمعية بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسة "حياة كريمة" تحت إشراف الدكتور محمد جبر المنسق العام للمبادرة في دعم العديد من القطاعات الخدمية لاسيما العملية التعليمية وتقديم المساندة للطلاب غير القادرين.

حياة كريمة تُدخل البهجة على قلوب طلاب بني سويف

 جاء ذلك خلال مناقشته تقرير مديرية التربية والتعليم الذي عرضته أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، والذي تضمن الإشارة إلى جهود المؤسسة في توزيع الحقائب والأدوات المدرسية على الطلاب غير القادرين، بالتعاون مع المديرية، استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025 /2026.

وأوضح التقرير أن عملية التوزيع تمت بحضور عدد من مسؤولي مؤسسة حياة كريمة، منهم العقيد عمرو صقر مسئول الحالات الاجتماعية، والدكتور محمد المصري نائب المنسق العام، والدكتور حسام توحيد مسئول بني سويف، إلى جانب قيادات التربية والتعليم ببني سويف: عادل جابر موجه عام التربية الاجتماعية، وأمل عبد المنعم مدير مكتب الخدمة الاجتماعية. 

وأشادت وكيل تعليم بني سويف، بهذا التعاون المثمر، مؤكدة أنه يأتي تنفيذًا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بتقديم جميع أوجه الدعم للطلاب غير القادرين، مثنية على الجهود الملموسة التي تبذلها مؤسسة حياة كريمة في خدمة الأسر الأولى بالرعاية، وموجهة الشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا العمل الإنساني الذي أدخل البهجة على قلوب الطلاب.

500 شنطة مدرسية هدية لطلاب بني سويف

 من جانبه، أعرب مسؤول الحالات الاجتماعية بمؤسسة حياة كريمة، عن تقديره للتعاون البناء مع مديرية التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن المؤسسة ستقوم بتوزيع أكثر من 500 حقيبة مدرسية وأدوات تعليمية في 5 إدارات تعليمية بمحافظة بني سويف، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر غير القادرة، داعيًا الطلاب إلى الجد والاجتهاد والتسلح بالعلم باعتبارهم أمل المستقبل.

محافظ بني سويف: الأنشطة الطلابية ليست ترفًا وتساعد في بناء الشخصية

محافظ بني سويف: بدء الدراسة في 149 مدرسة السبت القادم

محافظ بني سويف: 36 مدرسة تدخل الخدمة بالعام الدراسي الجديد

قافلة طبية تقدم 2633 خدمة مجانية ضمن "حياة كريمة" بقرية سنور ببني سويف

مجازاة 8 موظفين بصحة بني سويف لفقدان مستلزمات طبية بـ 138 ألف جنيه

التحاليل تنفي وجود شبهة وبائية في وفاة شقيقين ببني سويف

تشريح وسحب عينات، تحرك عاجل من الصحة والنيابة في واقعة وفاة شقيقين ببني سويف

الثلاثاء، فتح باب تظلمات توزيع المعلمين الجدد بمسابقة الـ30 ألف ببني سويف

وفاة شقيقين بأعراض غامضة تثير الحزن والقلق في قرية السعادنة ببني سويف

محافظة بني سويف يستجيب لشكاوى الأهالي من تجمعات مياه مجهولة المصدر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف ببنى سويف جامعة بني سويف تعليم بني سويف حياة كريمة

مواد متعلقة

محافظ بني سويف: الأنشطة الطلابية ليست ترفًا وتساعد في بناء الشخصية

محافظ بني سويف: بدء الدراسة في 149 مدرسة السبت القادم

محافظ بني سويف: 36 مدرسة تدخل الخدمة بالعام الدراسي الجديد

قافلة طبية تقدم 2633 خدمة مجانية ضمن "حياة كريمة" بقرية سنور ببني سويف

مجازاة 8 موظفين بصحة بني سويف لفقدان مستلزمات طبية بـ 138 ألف جنيه

التحاليل تنفي وجود شبهة وبائية في وفاة شقيقين ببني سويف

تشريح وسحب عينات، تحرك عاجل من الصحة والنيابة في واقعة وفاة شقيقين ببني سويف

الثلاثاء، فتح باب تظلمات توزيع المعلمين الجدد بمسابقة الـ30 ألف ببني سويف

الأكثر قراءة

تونس تعلن عن قرار غير مسبوق للمواطنين المصريين

بالأسماء، الحاضرون والغائبون عن القمة العربية الإسلامية بالدوحة

والدة أطفال دلجا ترفع النقاب وتوجه طلبا لقاضي جنايات المنيا

محمد فضل يوجه رسالة نارية تعليقا على أزمة الأهلي

السيسي يصل الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية

ولي العهد السعودي يتوجه إلى قطر للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة

شروط ومؤهلات التقدم لوظائف معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر

كلمة مصر في قمة الدوحة، السيسي يستعرض رؤية القاهرة تجاه مستجدات الأوضاع بالشرق الأوسط

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين 15-9-2025

سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين 15-9-2025

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

استقرار سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم لدغة الثعبان في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض شديد

بالأحاديث، مزايا حافظ القرآن الكريم في الدنيا

من قصص القرآن الكريم، هروب موسى من مصر بعد قتل المصري

المزيد
الجريدة الرسمية
ads