محافظ بني سويف: الأنشطة الطلابية ليست ترفًا وتساعد في بناء الشخصية

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أن الأنشطة الطلابية تعد جزءًا أساسيًّا من المنظومة التعليمية وليست ترفًا، مؤكدًا أنها وسيلة فعالة لغرس قيم الانتماء وتعزيز الإبداع وبناء شخصية متكاملة للطلاب.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ الميدانية صباح اليوم لمتابعة استعدادات المدارس لانطلاق العام الدراسي الجديد.

 

محافظ بني سويف يتفقد بعض المدارس

 

وتفقد محافظ بني سويف، عددًا من الفصول الدراسية والمعامل وقاعات رياض الأطفال، حيث اطمأن على جاهزية الأثاث المدرسي وتوافر المستلزمات التعليمية والوسائل التكنولوجية، موجهًا بسرعة استكمال أي نواقص قبل بدء الدراسة.

 

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن جودة التعليم لا تقتصر على إنشاء المباني، بل تشمل أيضًا التجهيزات والأنشطة التي تتيح للطلاب صقل مهاراتهم وتنمية مواهبهم، موجهًا مديرية التربية والتعليم بوضع خطة واضحة لتفعيل الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية منذ الأسبوع الأول للدراسة.

 

وفي السياق نفسه، أوضحت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن المديرية أعدت خطة متكاملة للأنشطة تتضمن تنظيم مسابقات ثقافية ورياضية، إلى جانب التوسع في الأنشطة التكنولوجية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء جيل مبتكر وقادر على مواكبة التطورات الحديثة.

