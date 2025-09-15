قافلة طبية تقدم 2633 خدمة مجانية ضمن "حياة كريمة" بقرية سنور ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، عن تنفيذ قافلة طبية علاجية بقرية سنور شرق النيل التابعة لمركز بني سويف، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث قدمت القافلة أكثر من 2630 خدمة طبية مجانية للأهالي.

محافظ بني سويف يوجه باستهداف القرى الأكثر احتياجًا

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية استمرار تنظيم مثل هذه القوافل التي تستهدف القرى الأكثر احتياجًا، بما يساهم في توفير الخدمات الطبية المتنوعة للمواطنين بالقرب من أماكن إقامتهم وتخفيف الأعباء عنهم، مشيدًا بجهود مديرية الصحة في التنسيق والإشراف على هذه الفعاليات.

ومن جانبه أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، في تقريره للمحافظ، أن القافلة الطبية بقرية سنور تضمنت 6 عيادات في تخصصات: الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، وتنظيم الأسرة، مشيرًا إلى أن أعمال القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 909 حالات وصرف العلاج لهم بالمجان، وإجراء 31 تحليل دم، و32 تحليل طفيليات، و9 أشعة عادية، و30 موجات فوق صوتية، بالإضافة إلى تحويل 3 حالات لاستكمال العلاج أو عمل تقارير طبية ونفقة الدولة.

ندوات عن متابعة الحمل وتنظيم الأسرة وسرطان الثدي

كما شملت فعاليات القافلة تنفيذ ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت موضوعات متنوعة مثل الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، وسلامة الغذاء، بجانب إجراء فحوصات للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 200 مواطن.

وبذلك وصل إجمالي ما قدمته القافلة من خدمات طبية إلى 2633 خدمة متنوعة، في إطار توجيهات وزارة الصحة والمتابعة المستمرة من محافظ بني سويف، لدعم المنظومة الصحية وتوفير الرعاية المجانية لأهالي القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

