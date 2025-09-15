الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

التحاليل تنفي وجود شبهة وبائية في وفاة شقيقين ببني سويف

الطفلين المتوفيين،
الطفلين المتوفيين، فيتو

شهدت قرية السعادنة بمركز بني سويف، خلال اليومين الماضيين حالة من الحزن والقلق عقب وفاة شقيقين صغيرين في ظروف غامضة، بينما أثارت الواقعة مخاوف من وجود شبهة وبائية، أكدت الفحوصات الأولية أن العينات جاءت سلبية للإصابة بالتهاب سحائي أو أي أمراض وبائية.

التحاليل تنفي تسبب وباء في وفاة شقيقين ببني سويف

وأوضح مصدر طبي ببني سويف، أن نتائج التحاليل أثبتت عدم صحة فرضية الوفاة بسبب أمراض معدية، فيما تواصل مديرية الصحة ببني سويف بالتنسيق مع معامل وزارة الصحة جهودها لاستكمال الفحوصات. 

وقامت لجنة من الطب الوقائي بـ مديرية الصحة ببني سويف، بسحب عينات من الطعام والمياه داخل منزل الأسرة، إضافة إلى عينات من أفراد الأسرة المقيمين مع الطفلين، إلى جانب عينات من الفضلات، والتي ما زالت نتائجها قيد الفحص للتأكد من عدم وجود أي ملوثات أو سموم غذائية.

وأكدت مديرية الصحة ببني سويف، أن جميع الإجراءات تتم بناءً على تعليمات النيابة العامة، في إطار الحرص على تحديد السبب الحقيقي للوفاة، سواء كان تسممًا غذائيًا أو أسبابًا مرضية مفاجئة.

 تشريح جثمان الطفل الثاني قبل الدفن

وتزامن ذلك مع قرار النيابة العامة ببني سويف تشريح جثمان الطفل الثاني قبل الدفن لبيان الأسباب الطبية أو الجنائية المحتملة، فيما تتابع الأجهزة الأمنية تحرياتها بدقة لحين إعلان النتائج النهائية.

وبينما يترقب الأهالي وأفراد الأسرة صدور التقرير النهائي للطب الشرعي ونتائج تحاليل العينات، يظل الغموض مسيطرًا على الحادثة التي هزت مشاعر أبناء القرية.

تشريح وسحب عينات، تحرك عاجل من الصحة والنيابة في واقعة وفاة شقيقين ببني سويف

الثلاثاء، فتح باب تظلمات توزيع المعلمين الجدد بمسابقة الـ30 ألف ببني سويف

وفاة شقيقين بأعراض غامضة تثير الحزن والقلق في قرية السعادنة ببني سويف

محافظة بني سويف يستجيب لشكاوى الأهالي من تجمعات مياه مجهولة المصدر

سكرتير بني سويف يبحث تطوير مركز تدريب الحاسب الآلي

محافظ بني سويف يكرم وكيل مديرية التموين بعد ترقيته وكيلا للوزارة بالفيوم

محافظ بني سويف يشيد بجهود الإسعاف خلال تعطل خط الطوارئ 123

عطل مفاجئ في خدمات الإسعاف ببني سويف والمحافظ يعلن أرقاما بديلة

ساعتان يوميا، قطع الكهرباء عن بني سويف لمدة 4 أيام للصيانة

محافظ بني سويف: إزالة 661 حالة تعدٍ ضمن حملة استرداد أراضي الدولة

تشريح وسحب عينات، تحرك عاجل من الصحة والنيابة في واقعة وفاة شقيقين ببني سويف

الثلاثاء، فتح باب تظلمات توزيع المعلمين الجدد بمسابقة الـ30 ألف ببني سويف

وفاة شقيقين بأعراض غامضة تثير الحزن والقلق في قرية السعادنة ببني سويف

محافظة بني سويف يستجيب لشكاوى الأهالي من تجمعات مياه مجهولة المصدر

سكرتير بني سويف يبحث تطوير مركز تدريب الحاسب الآلي

محافظ بني سويف يكرم وكيل مديرية التموين بعد ترقيته وكيلا للوزارة بالفيوم

محافظ بني سويف يشيد بجهود الإسعاف خلال تعطل خط الطوارئ 123

عطل مفاجئ في خدمات الإسعاف ببني سويف والمحافظ يعلن أرقاما بديلة

ساعتان يوميا، قطع الكهرباء عن بني سويف لمدة 4 أيام للصيانة

محافظ بني سويف: إزالة 661 حالة تعدٍ ضمن حملة استرداد أراضي الدولة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف ببنى سويف جامعة بني سويف

مواد متعلقة

تشريح وسحب عينات، تحرك عاجل من الصحة والنيابة في واقعة وفاة شقيقين ببني سويف

الثلاثاء، فتح باب تظلمات توزيع المعلمين الجدد بمسابقة الـ30 ألف ببني سويف

وفاة شقيقين بأعراض غامضة تثير الحزن والقلق في قرية السعادنة ببني سويف

محافظة بني سويف يستجيب لشكاوى الأهالي من تجمعات مياه مجهولة المصدر

سكرتير بني سويف يبحث تطوير مركز تدريب الحاسب الآلي

محافظ بني سويف يكرم وكيل مديرية التموين بعد ترقيته وكيلا للوزارة بالفيوم

محافظ بني سويف يشيد بجهود الإسعاف خلال تعطل خط الطوارئ 123

عطل مفاجئ في خدمات الإسعاف ببني سويف والمحافظ يعلن أرقاما بديلة

الأكثر قراءة

الأهلي يصارع الزمن لحسم المفاوضات مع السويسري فيشر

ظهرت الآن، نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق رياض الأطفال بالقاهرة

كلمة مصر في قمة الدوحة، السيسي يستعرض رؤية القاهرة تجاه مستجدات الأوضاع بالشرق الأوسط

يخفي خطط حرب غزة عن الجيش، رئيس الأركان الإسرائيلي يهاجم نتنياهو في جلسة بالكنيست

المتهمة بقتل أطفال دلجا لـ المحكمة: عملت كده علشان ضرتي كانت عايزة جوزي يطلقني

السيسي يبحث تعزيز التعاون والتنسيق مع قادة قمة الدوحة

أبرز الحاضرين والغائبين في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

تفسير رؤية الخروف في المنام وعلاقتها بالنجاح والتفوق في العمل

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين 15-9-2025

سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين 15-9-2025

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

استقرار سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أسعار الكتب المدرسية للمدارس التجريبية للعام الدراسي 2025-2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث، مزايا حافظ القرآن الكريم في الدنيا

من قصص القرآن الكريم، هروب موسى من مصر بعد قتل المصري

تفسير رؤية الخروف في المنام وعلاقتها بالنجاح والتفوق في العمل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads