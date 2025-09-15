التحاليل تنفي وجود شبهة وبائية في وفاة شقيقين ببني سويف

شهدت قرية السعادنة بمركز بني سويف، خلال اليومين الماضيين حالة من الحزن والقلق عقب وفاة شقيقين صغيرين في ظروف غامضة، بينما أثارت الواقعة مخاوف من وجود شبهة وبائية، أكدت الفحوصات الأولية أن العينات جاءت سلبية للإصابة بالتهاب سحائي أو أي أمراض وبائية.

التحاليل تنفي تسبب وباء في وفاة شقيقين ببني سويف

وأوضح مصدر طبي ببني سويف، أن نتائج التحاليل أثبتت عدم صحة فرضية الوفاة بسبب أمراض معدية، فيما تواصل مديرية الصحة ببني سويف بالتنسيق مع معامل وزارة الصحة جهودها لاستكمال الفحوصات.

وقامت لجنة من الطب الوقائي بـ مديرية الصحة ببني سويف، بسحب عينات من الطعام والمياه داخل منزل الأسرة، إضافة إلى عينات من أفراد الأسرة المقيمين مع الطفلين، إلى جانب عينات من الفضلات، والتي ما زالت نتائجها قيد الفحص للتأكد من عدم وجود أي ملوثات أو سموم غذائية.

وأكدت مديرية الصحة ببني سويف، أن جميع الإجراءات تتم بناءً على تعليمات النيابة العامة، في إطار الحرص على تحديد السبب الحقيقي للوفاة، سواء كان تسممًا غذائيًا أو أسبابًا مرضية مفاجئة.

تشريح جثمان الطفل الثاني قبل الدفن

وتزامن ذلك مع قرار النيابة العامة ببني سويف تشريح جثمان الطفل الثاني قبل الدفن لبيان الأسباب الطبية أو الجنائية المحتملة، فيما تتابع الأجهزة الأمنية تحرياتها بدقة لحين إعلان النتائج النهائية.

وبينما يترقب الأهالي وأفراد الأسرة صدور التقرير النهائي للطب الشرعي ونتائج تحاليل العينات، يظل الغموض مسيطرًا على الحادثة التي هزت مشاعر أبناء القرية.

