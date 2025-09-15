محافظ بني سويف: 36 مدرسة تدخل الخدمة بالعام الدراسي الجديد

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عن دخول 36 مدرسة جديدة الخدمة مع انطلاق العام الدراسي 2025/ 2026، وذلك من خلال مشروعات إنشاءات وتوسعات وإحلال كلي وجزئي تضم 549 فصلًا دراسيًا، بإجمالي تكلفة تجاوزت 473 مليون جنيه، موزعة على مختلف مراكز ومدن المحافظة.

محافظ بني سويف في جولة ميدانية

جاء ذلك خلال جولته الميدانية بمدرسة الشهيد أسامة فراج للتعليم الأساسي بقرية الزيتون التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف، والتي جرى إحلالها وتجديدها ورفع طاقتها الاستيعابية من 10 فصول إعدادي إلى 33 فصلًا يخدم كافة المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى الإعدادي.

وأكد محافظ بني سويف، أن هذه المشروعات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي ملف التعليم أولوية قصوى ضمن أهداف الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن التوسع في إنشاء المدارس يستهدف خفض الكثافة الطلابية داخل الفصول وتوفير بيئة تعليمية حديثة ومتطورة تواكب متطلبات المرحلة.

36 مدرسة جديدة تدخل الخدمة

وأضاف محافظ بني سويف، أن الهدف من هذه الجهود ليس فقط التوسع العددي في المدارس، بل خلق بيئة تعليمية متكاملة تشجع الطلاب على التعلم والإبداع وتدعم دور المعلم في العملية التعليمية.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد ياسين مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية ببني سويف، أن المشروعات الجديدة شملت جميع المراكز، حيث حصل مركز الفشن على النصيب الأكبر بواقع 13 مدرسة، يليه مركز الواسطي بـ8 مدارس، بالإضافة إلى مدارس جديدة في إهناسيا وناصر وببا وسمسطا وبني سويف العاصمة.

