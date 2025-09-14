الأحد 14 سبتمبر 2025
حوادث

التحقيقات تكشف سبب حريق مخزن في الزاوية الحمراء

حريق، فيتو
حريق، فيتو

كشفت تحقيقات نيابة الزاوية الحمراء حول حريق نشب داخل غرفة مستقلة تستخدم كمخزن في مستشفى بحي الزاوية الحمراء، نشب بها حريق دون وقوع إصابات أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران. 

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق محدود داخل مخزن في مستشفى، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

من جانبها دفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده للأماكن المجاورة وإحكام السيطرة عليه، كما تمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة عليها

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

