السيطرة على حريق نشب في سيارة بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق بمدينة القناطر الخيرية، دون وقوع أي خسائر بشرية.

السيطرة على حريق في سيارة بالقليويية

وكان اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق في سيارة بالمنطقة المذكورة. وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، حيث جرت السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

وأكدت الأجهزة الأمنية عدم تسجيل إصابات أو وفيات جراء الحادث، فيما جرى إخطار الجهات المختصة لبيان أسباب اندلاع الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

