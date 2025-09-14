متسلحا بالدفعة المعنوية بعد الفوز على الزمالك، وادي دجلة في مواجهة كهرباء الإسماعيلية

يستضيف فريق كهرباء الإسماعيلية نظيره وادي دجلة في الثامنة مساء اليوم الأحد، باستاد هيئة قناة السويس، فى ختام منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري.

مباراة كهرباء الإسماعيلية ووادي دجلة

ويسعى كهرباء الإسماعيلية إلى تحقيق الفوز لتعويض الخسارة من المصري برباعية نظيفة في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

ويدخل وادي دجلة اللقاء متسلحا بالدفعة المعنوية الكبيرة، التي حققها بالفوز على الزمالك بهدف نظيف في الجولة الأخيرة لتحسين موقفه في المنافسة على احتلال مركز متقدم في جدول الدوري.

ويحتل فريق كهرباء الإسماعيلية المركز الـ 21 برصيد نقطتين في جدول الدوري، فيما يتواجد فريق وادي دجلة في الـ 13 برصيد 7 نقاط.

ترتيب الدوري المصري

وانتزع الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز من أنياب المصري، بعدما حقق الأبيض الفوز علي الفريق البورسعيدي بثلاثية نظيفة في الجولة السادسة للدوري.

وشهدت مباريات أمس السبت في اليوم الثاني للجولة السادسة من بطولة الدوري المصري فوز الزمالك على المصري البورسعيدي 3-0، وتعادل غزل المحلة ضد المقاولون العرب 1-1، وفاز حرس الحدود على الجونة 2-1، وفاز سيراميكا كليوباترا على سموحة 1-0.

وانتهت مساء الجمعة مباريات اليوم الأول في الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري، والتي شهدت تحقيق البنك الأهلي الفوز الأول له بالدوري أمام بتروجت 3-0 وخسر الإسماعيلي أمام زد 1-0، فيما حسم التعادل السلبي مباراة فاركو والاتحاد السكندري.

ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز الزمالك أمام المصري

1- الزمالك 13 نقطة

2- المصري 11 نقطة

3- مودرن سبورت 10 نقاط

4- سيراميكا كليوباترا 10 نقاط

5- زد 9 نقاط

6- بتروجيت 9 نقاط

7- غزل المحلة 8 نقاط

8- بيراميدز 8 نقاط

9- إنبي 8 نقاط

10- حرس الحدود 8 نقاط

11- البنك الأهلي 7 نقاط

12- سموحة 7 نقاط

13- وادي دجلة

14- الجونة 6 نقاط

15- الأهلي 5 نقاط

16- الجيش 5 نقاط

17- الاتحاد 5 نقاط

18- الإسماعيلي 4 نقاط

19- المقاولون العرب 3 نقاط

20- فاركو نقطتان

21- كهرباء الإسماعيلية نقطتان

