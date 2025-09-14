الطريق إلى المجد، بيراميدز يتحدى أوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال

يحل أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي، في الدور الأول من بطولة كأس إنتركونتيننتال.

حكام مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال

يدير مباراة بيراميدز وأوكلاند في طاقم تحكيم بقيادة الحكم الأردني أدهم مخادمة، ويعاونه الثنائي الأردني محمد الكلاف المساعد الأول، ومواطنه أحمد الرالي الحكم المساعد الثاني، بينما الحكم الرابع الإماراتي عادل النقبي.

وعلى تقنية الفيديو الطاقم الإماراتي، محمد عبيد خادم، ويعاونه مواطنه عيسى خليفة، ويراقب أداء الحكام القطري جاسم الهليل.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس الإنتركونتيننتال



وتعد قنوات SSC الناقل الحصري لمباراة بيراميدز ضد أوكلاند سيتي في كأس الإنتركونتيننتال.

مباراة بيراميدز أوكلاند سيتي

ويشارك نادي بيراميدز في نسخته الأولى من بطولة كأس إنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بصفته بطل أفريقيا حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري الأبطال.

يذكر أن الفريق المتأهل من مواجهة بيراميدز وأوكلاند سيتي سيواجه نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا في مدينة جدة يوم ٢٣ سبتمبر الجاري في المرحلة الثانية، على لقب كأس القارات الثلاث.

