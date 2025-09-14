الأحد 14 سبتمبر 2025
نبيل الكوكي يعتذر لجماهير المصري بعد ثلاثية الزمالك ويثير أزمة ركلة جزاء صلاح محسن

نبيل الكوكي، فيتو
الزمالك والمصري، اعتذر التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي للجماهير بعد الهزيمة من الزمالك في الدوري الممتاز.


وقال الكوكي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "أعتذر للجمهور بالإنابة عن اللاعبين، ونعدهم بالعودة سريعا لمسيرة الانتصارات".

وتابع: "أضعنا العديد من الفرص الخطيرة خلال الشوط الأول وحاولنا التعويض عقب الهدف الأول لكن صادفنا سوء توفيق".


وأشار: "لا تعليق على قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء لصلاح محسن خلال الشوط الأول ولا أميل لتحميل أحد اللاعبين مسئولية الهزيمة".

وأضاف: "خالد صبحي بذل مجهودًا كبيرًا خلال مباراتي المنتخب وبفارق زمني ضئيل لذا فضلت عدم الدفع به".

 

مباراة الزمالك والمصري 

وفاز فريق  الزمالك على  المصري بثلاثية  دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.

 

الزمالك يفوز على المصري

نجح عدي الدباغ في تسجيل هدف التقدم بالدقيقة 30 بعد جملة فنية بين أدام كايد وناصر ماهر.

وبعدها سجل عمر جابر الهدف الثاني لصالح الزمالك قبل أن يسجل عبد الله السعيد ثالث الأهداف من علامة الجزاء.

الزمالك في الصدارة

وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الدوري بفارق نقطتين فقط عن المصري الذي يتواجد في المركز الثاني.

