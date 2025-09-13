الزمالك يكتسح المصري بثلاثية ويتصدر ترتيب الدوري

الزمالك والمصري، فاز نادي الزمالك على المصري بثلاثة أهداف نظيفة على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يفوز على المصري

نجح عدي الدباغ في تسجيل هدف التقدم بالدقيقة 30 بعد جملة فنية بين أدام كايد وناصر ماهر.

وبعدها سجل عمر جابر الهدف الثاني لصالح الزمالك قبل أن يسجل عبد الله السعيد ثالث الأهداف من علامة الجزاء.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن التشكيل الأبيض مباراة المصري،

تشكيل الزمالك

محمد صبحي.

محمود بنتايج.

حسام عبد المجيد.

محمد إسماعيل.

عمر جابر.

نبيل عماد دونجا.

عبد الله السعيد.

ناصر ماهر.

خوان بيزيرا.

عدي الدباغ.

آدم كايد.

الزمالك في الصدارة

وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الدوري بفارق نقطتين فقط عن المصري الذي يتواجد في المركز الثاني

