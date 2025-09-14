الأحد 14 سبتمبر 2025
رياضة

طلائع الجيش في مهمة صعبة أمام مودرن سبورت في الدوري المصري

مودرن سبورت، فيتو
مودرن سبورت، فيتو

الدوري المصري، يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره مودرن سبورت في الخامسة مساء اليوم الأحد، باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

مباراة طلائع الجيش ومودرن سبورت

ويبحث طلائع الجيش بقيادة هيثم شعبان ي تحقيق الفوز أمام مودرن سبورت لتعويض هزيمته الماضية امام الإسماعيلي والتعادل مع الجونة في آخر جولاته بمسابقة الدوري.

ويسعي فريق مودرن سبورت تحت قيادة مجدي عبد العاطي اي مواصلة عروضه القوية وآخرها الفوز على المقاولون العرب في الجولة الخامسة من عمر دوري نايل.

ترتيب طلائع الجيش ومودرن سبورت في الدوري

ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر في جدول الدوري برصيد 5 نقاط، فيما يحتل مودرن سبورت فيما يتواجد مودرن سبورت في المركز الثالث لجدول الدوري برصيد 10 نقاط.

 

ترتيب الدوري المصري

انتزع الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز من أنياب المصري، بعدما حقق الأبيض الفوز علي الفريق البورسعيدي بثلاثية نظيفة في الجولة السادسة للدوري.

وشهدت مباريات أمس السبت في اليوم الثاني للجولة السادسة من بطولة الدوري المصري فوز الزمالك على  المصري البورسعيدي 3-0، وتعادل غزل المحلة ضد المقاولون العرب 1-1، وفاز حرس الحدود  على الجونة 2-1، وفاز سيراميكا كليوباترا على سموحة 1-0.

وانتهت مساء الجمعة مباريات اليوم الأول في الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري، والتي شهدت تحقيق البنك الأهلي الفوز الأول له بالدوري أمام بتروجت 3-0 وخسر الإسماعيلي أمام زد 1-0، فيما حسم التعادل السلبي مباراة فاركو والاتحاد السكندري.

ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز الزمالك أمام المصري

1- الزمالك 13 نقطة
2- المصري 11 نقطة
3- مودرن سبورت 10 نقاط
4- سيراميكا كليوباترا 10 نقاط
5- زد 9 نقاط
6- بتروجيت 9 نقاط
7- غزل المحلة 8 نقاط
8- بيراميدز 8 نقاط
9- إنبي 8 نقاط
10- حرس الحدود 8 نقاط
11- البنك الأهلي 7 نقاط
12- سموحة 7 نقاط
13- وادي دجلة 7 نقاط
14- الجونة 6 نقاط
15- الأهلي 5 نقاط
16- الجيش 5 نقاط
17- الاتحاد 5 نقاط
18- الإسماعيلي 4 نقاط
19- المقاولون العرب 3 نقاط
20- فاركو نقطتان
21- كهرباء الإسماعيلية نقطتان

الدوري المصري طلائع الجيش مودرن سبورت الدوري الممتاز مباراة طلائع الجيش ومودرن سبورت ترتيب الدوري المصري

