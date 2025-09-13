سيراميكا يخطف فوزا مثيرا من سموحة في الدوري المصري

خطف فريق سيراميكا كليوباترا فوزا ثمينا من سموحة بهدف دون رد من المباراة التي أقيمت بينهما في الأسبوع السادس من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة سيراميكا وسموحة

أحرز هدف سيراميكا صديق أوجولا في الدقيقة 75.

جاء الهدف من هجمة منظمة من لاعبي سيراميكا كليوباترا بمجموعة من التمريرات المتتالية استغلها صديق أوجولا في اختراق منطقة الجزاء ثم أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ترتيب سيراميكا وسموحة

وقفز فريق سيراميكا الي المركز الرابع برصيد 10 نقاط، فيما يحتل فريق سموحة المركز ال12 برصيد 7 نقاط

تشكيل سيراميكا أمام سموحة



وكان تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - ابراهيم محمد - إسلام عيسى - صديق ايجولا.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد كوكو - محمد مغربي - عمر الجزار - كريم نيدفيد - محمد عادل - محمد صادق - أيمن موكا - أحمد سمير - مروان عثمان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.