الأحد 14 سبتمبر 2025
سيراميكا يخطف فوزا مثيرا من سموحة في الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا،
سيراميكا كليوباترا، فيتو

خطف فريق سيراميكا كليوباترا فوزا ثمينا من سموحة بهدف دون رد من المباراة التي أقيمت بينهما في الأسبوع السادس من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

مباراة سيراميكا وسموحة

 

أحرز هدف سيراميكا صديق أوجولا في الدقيقة 75.

جاء الهدف من هجمة منظمة من لاعبي سيراميكا كليوباترا بمجموعة من التمريرات المتتالية استغلها صديق أوجولا في اختراق منطقة الجزاء ثم أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

 

ترتيب سيراميكا وسموحة 

وقفز فريق سيراميكا الي المركز الرابع برصيد 10 نقاط، فيما يحتل فريق سموحة المركز ال12 برصيد 7 نقاط

تشكيل سيراميكا أمام سموحة 


وكان تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - ابراهيم محمد - إسلام عيسى -  صديق ايجولا.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد كوكو  - محمد مغربي  - عمر الجزار - كريم نيدفيد - محمد عادل - محمد صادق - أيمن موكا - أحمد سمير - مروان عثمان.

 

مباراة سيراميكا وسموحة الدوري المصري

