لأول مرة منذ بداية الموسم، رمضان صبحي في قائمة بيراميدز لمواجهة أوكلاند سيتي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في إطار بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

موعد مباراة ببراميدز وأوكلاند سيتي

ويستضيف بيراميدز بطل قارة إفريقيا نظيره أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا في التاسعة من مساء الأحد بإستاد الدفاع الجوي في إطار الدور الأول من بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

قائمة بيراميدز في مواجهة أوكلاند سيتي

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - محمد بلاتي توريه - وليد الكرتي - رمضان صبحي

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي

وتنص لائحة كأس إنتركونتيننتال على أن تضم قائمة كل فريق في المباراة ٢٣ لاعبا حيث سيجلس ١٢ لاعبا على دكة البدلاء خلال اللقاء.

ويشارك نادي بيراميدز في نسخته الأولى من بطولة كأس إنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بصفته بطل أفريقيا حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري الأبطال.

يذكر أن الفريق المتأهل من مواجهة بيراميدز وأوكلاند سيتي سيواجه نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا في مدينة جدة يوم ٢٣ سبتمبر الجاري في المرحلة الثانية، على لقب كأس القارات الثلاث.

