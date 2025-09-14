الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لأول مرة منذ بداية الموسم، رمضان صبحي في قائمة بيراميدز لمواجهة أوكلاند سيتي

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في إطار بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

 

موعد مباراة ببراميدز وأوكلاند سيتي 

ويستضيف بيراميدز بطل قارة إفريقيا نظيره أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا في التاسعة من مساء الأحد بإستاد الدفاع الجوي في إطار الدور الأول من بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

 

قائمة بيراميدز في مواجهة أوكلاند سيتي

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي  

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - محمد بلاتي توريه - وليد الكرتي - رمضان صبحي

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي

وتنص لائحة كأس إنتركونتيننتال على أن تضم قائمة كل فريق في المباراة ٢٣ لاعبا حيث سيجلس ١٢ لاعبا على دكة البدلاء خلال اللقاء.

 

ويشارك نادي بيراميدز في نسخته الأولى من بطولة كأس إنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بصفته بطل أفريقيا حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري الأبطال.

يذكر أن الفريق المتأهل من مواجهة بيراميدز وأوكلاند سيتي سيواجه نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا في مدينة جدة يوم ٢٣ سبتمبر الجاري في المرحلة الثانية، على لقب كأس القارات الثلاث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإنتركونتيننتال بيراميدز اوكلاند سيتي رمضان صبحي موعد مباراه ببراميدز وأوكلاند سيتي مباراه ببراميدز وأوكلاند سيتي

مواد متعلقة

أول تعليق من عبد الحميد بسيوني بعد خضوعه لجراحة في القلب

يورتشيتش يرفض نغمة التقليل من أوكلاند ويؤكد جاهزية بيراميدز لـ انتركونتيننتال (صور)

سيراميكا يخطف فوزا مثيرا من سموحة في الدوري المصري

سيراميكا يتعادل سلبيا مع سموحة بالشوط الأول في الدوري الممتاز

مدرب أوكلاند سيتي: بيراميدز كتاب مفتوح لنا ولدينا الخبرات لتحقيق الفوز

صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام الزمالك في الدوري الممتاز

فخري لأكاي يقود تشكيل سيراميكا أمام سموحة في الدوري المصري

قبل مواجهة الليلة، الزمالك يتفوق على المصري بالقيمة السوقية

الأكثر قراءة

القبض على طبيبة طب شرعي زورت تقريرا عن وفاة أحمد الدجوي

التموين: إضافة المواليد على بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية بدءا من الغد

غدا، إطلاق استمارة إلكترونية لتحديث بيانات بطاقات التموين

انخفاض كبير بأسعار العمرة وزيادة 80 ألف جنيه في الحج، الغرف السياحية تكشف ما حدث

سر انسحاب وحيد الكيلاني من الدفاع عن مروة يسري بعد الحكم عليها

رغم توسله لوزارة الشباب، نادي الشرقية الرياضي مهدد بالظلام خلال ساعات

سمير فرج لـ إسرائيل: ستفتح عليكم أبواب جهنم إذا استهدفتم الأراضي المصرية (فيديو)

ارتفاع جديد بدرجات الحرارة والرطوبة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 14 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 14 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 14 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads