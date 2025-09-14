الكوكي يعاقب لاعبي المصري بعد الهزيمة من الزمالك

الزمالك والمصري، يبدأ الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم الأحد بالقاهرة تدريباته استعدادًا لمباراته بالجولة السابعة من الدوري الممتاز والتي تجمعه بنظيره فريق غزل المحلة والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الأربعاء المقبل على ستاد السويس الجديد.

المصري يبدأ تدريباته مساء اليوم الأحد بالقاهرة استعدادًا لملاقاة غزل المحلة

ويأتي قرار إقامة التدريبات بالقاهرة نظرا لانشغال ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد في استقبال العديد من الفعاليات الخاصة بالأكاديمية خلال الفترة الحالية.

ورفض نبيل الكوكي المدير الفني للمصري منح لاعبيه راحة سلبية اليوم بعد الهزيمة من الزمالك بالدوري.



وخاض المصري مساء السبت مباراته بالجولة السادسة من الدوري أمام نظيره فريق الزمالك وهي المباراة التي انتهت بفوز الأخير بثلاثية نظيفة.

وبعدها سجل عمر جابر الهدف الثاني لصالح الزمالك قبل أن يسجل عبد الله السعيد ثالث الأهداف من علامة الجزاء.

وجاء الهدف الثالث عن طريق عبد الله السعيد من علامة الجزاء.

الزمالك في الصدارة

وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الدوري بفارق نقطتين فقط عن المصري الذي يتواجد في المركز الثاني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.