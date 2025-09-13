أول تعليق من عبد الحميد بسيوني بعد خضوعه لجراحة في القلب

وجه عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق حرس الحدود رسالة شكر إلى إدارة ناديه ولاعبيه عقب خضوعه لجراحة عاجلة في القلب.

رسالة عبد الحميد بسيوني إلى نادي حرس الحدود

وجاءت الرسالة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كالتالي: “اللهم لك الحمد والشكر الحمد لله عملية بسيطة في القلب بفضل الله ثم دعوات الناس الطيبة الجميلة في كل مكان أشكر الله على ما تم، وكل الشكر لمجلس إدارة نادي حرس الحدود بقيادة اللواء أسامة داود واللواء علي فراج نائب قائد القوات وكل مجلس الإدارة كلا باسمه وصفته وكل الشكر الجهاز الفني والإداري والطبي وكل ما ينتمي لهذا النادي الكبير”.

وتابع: "أشكر كل الأطباء وطاقم التمريض وكل من يعمل في المستشفى وكل الشكر والتقدير والاحترام لكل من دعا لنا بظهر الغيب وكل من سال علينا سواء بالحضور أو بالاتصال أو علي وسائل السوشيال ميديا من الأهل والأحباب والأصدقاء ومن جميع طوائف الشعب المصري الجميل بمختلف انتمائاته وسامحوني لعدم الرد علي الجميع وربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويبعد عنكم جميعا كل سوء شكرا من القلب للجميع".

خضوع عبد الحميد بسيوني لجراحة في القلب

الدوري المصري، وكان قد كشف مصدر مقرب من الكابتن عبد الحميد بسيوني، عن تفاصيل الحالة الصحية لمدرب نادي حرس الحدود، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة صباح اليوم السبت قبل مواجهة الجونة في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ فيتو أن بسيوني، نقل إلى أحد المستشفيات في الإسكندرية عقب شعوره بآلام حادة، حيث خضع لجراحة عاجلة تكللت بالنجاح، أجري خلالها قسطرة وتم تركيب دعامتين في القلب.

وأضاف المصدر أن المدير الفني استعاد وعيه وحالته مستقرة الآن، لكنه سيظل متواجدا في غرفة الرعاية المركزة حتي الغد للاطمئنان علي حالته الصحية، مشيرا إلى أن خروجه من المستشفى قد يكون مساء الغد حال الاطمئنان عليه أو قد يكون يوم الاثنين المقبل.

حرس الحدود يفوز علي الجونة

فاز حرس الحدود على الجونة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب المكس بالإسكندرية.

تقدم حرس الحدود بهدف محمد حمدي زكي في الدقيقة 5، ثم تعادل محمد النحاس للجونة في الدقيقة 35، وفي الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الثاني نجح محمد النجيلي في إحراز الهدف الثاني للحرس.

فريق الجونة، فيتو

ترتيب الجونة وحرس الحدود

ويحتل فريق حرس الحدود بهذه النتيجة المركز التاسع بـ8 نقاط، بترتيب الدوري المصري فيما تجمد رصيد الجونة عند 6 نقاط في المركز الرابع عشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.