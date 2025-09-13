السبت 13 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حرس الحدود يفوز على الجونة 2-1 في الدوري المصري

حرس الحدود، فيتو
حرس الحدود، فيتو

الدوري المصري، فاز حرس الحدود على الجونة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب المكس بالإسكندرية.

تقدم حرس الحدود بهدف محمد حمدي زكي في الدقيقة 5، ثم تعادل محمد النحاس للجونة في الدقيقة 35، وفي الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الثاني نجح محمد النجيلي في إحراز الهدف الثاني للحرس.

أعلن أحمد مصطفى بيبو المدير الفني لفريق الجونة، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق  حرس الحدود. 

فريق الجونة، فيتو
فريق الجونة، فيتو

تشكيل الجونة ضد حرس الحدود 

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: أليو جاتا، علي أدهم، ألفا توري، عبد الجواد تعلب.

خط الوسط: نور السيد، بلال السيد، حفيظ إبراهيم.

خط الهجوم: علي الزاهدي، محمد النحاس، صمويل أوجو.

بينما جاء تشكيل حرس الحدود كالتالي 

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: محمود البدري، إسلام أبو سليمة، محمد الدغيمي، إبراهيم عبد الحكيم.

خط الوسط: محمد أشرف روقا، أحمد الشيخ، عمر سافيولا، إيزي إيميكا.

خط الهجوم: محمد حمدي زكي، محمد النجيلي.

 

ترتيب الجونة وحرس الحدود 

ويحتل فريق حرس الحدود بهذه النتيجة المركز التاسع بـ8 نقاط، بترتيب الدوري المصري فيما تجمد رصيد الجونة عند 6 نقاط في المركز الرابع عشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري مباراة حرس الحدود والجونة حرس الحدود الجونة ملعب المكس بالأسكندرية دوري نايل احمد مصطفي بيبو

مواد متعلقة

قبل مواجهة الليلة، الزمالك يتفوق على المصري بالقيمة السوقية

الدوري المصري، تعادل حرس الحدود والجونة 1-1 في الشوط الأول

فحص طبي للاعب الأهلي لتحديد موقفه من مباراة إنبي في الدوري

الدوري المصري، مكي يكشف عن تشكيل المقاولون أمام المحلة

الأكثر قراءة

غدا، إطلاق استمارة إلكترونية لتحديث بيانات بطاقات التموين

التموين: بدء حذف 4 فئات من بطاقات الدعم واستثناء أصحاب السيارات من القرار

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة فى واقعة القبض على أخطر تاجر مخدرات بحدائق القبة (فيديو)

الديون وتخفيضها

الدوري السعودي، الهلال يتأخر أمام القادسية بهدف في الشوط الأول (فيديو)

البيضاء تغازل المواطنين، سعر الفراخ اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

تسللوا لسرقته، القبض على 4 سودانيين أنهوا حياة شخص داخل شقته بالشوم في المعادي

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أنام عن صلاة الفجر فهل يصح تأديتها بعد شروق الشمس، وهل علي إثم؟ الأزهر يجيب

هل حفظ القرآن الكريم فرض عين، وما فضله؟

متى تُصلّى صلاة الاستخارة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads