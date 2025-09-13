حرس الحدود يفوز على الجونة 2-1 في الدوري المصري

الدوري المصري، فاز حرس الحدود على الجونة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب المكس بالإسكندرية.

تقدم حرس الحدود بهدف محمد حمدي زكي في الدقيقة 5، ثم تعادل محمد النحاس للجونة في الدقيقة 35، وفي الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الثاني نجح محمد النجيلي في إحراز الهدف الثاني للحرس.

أعلن أحمد مصطفى بيبو المدير الفني لفريق الجونة، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق حرس الحدود.

فريق الجونة، فيتو

تشكيل الجونة ضد حرس الحدود

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: أليو جاتا، علي أدهم، ألفا توري، عبد الجواد تعلب.

خط الوسط: نور السيد، بلال السيد، حفيظ إبراهيم.

خط الهجوم: علي الزاهدي، محمد النحاس، صمويل أوجو.

بينما جاء تشكيل حرس الحدود كالتالي

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: محمود البدري، إسلام أبو سليمة، محمد الدغيمي، إبراهيم عبد الحكيم.

خط الوسط: محمد أشرف روقا، أحمد الشيخ، عمر سافيولا، إيزي إيميكا.

خط الهجوم: محمد حمدي زكي، محمد النجيلي.

ترتيب الجونة وحرس الحدود

ويحتل فريق حرس الحدود بهذه النتيجة المركز التاسع بـ8 نقاط، بترتيب الدوري المصري فيما تجمد رصيد الجونة عند 6 نقاط في المركز الرابع عشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.