صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام الزمالك في الدوري الممتاز

أعلن التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري تشكيلة فريقه لمواجهة الزمالك على استاد الجيش ببرج العرب بالجولة السادسة من الدوري الممتاز.

تشكيل المصري لمباراة الزمالك

حراسة المرمى.. عصام ثروت.

خط الدفاع.. كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، عمرو سعداوي

خط الوسط.. محمد مخلوف ، محمود حمادة، عبد الرحيم دغموم ، أحمد علي عامر ، منذر طمين

خط الهجوم.. صلاح محسن

البدلاء:

محمود حمدي، أحمد عيد ، أحمد منصور، خالد صبحي، حسن علي، بونور موجيشا، أحمد القرموطي، حسين فيصل، عمر الساعي.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

وتقام مباراة الزمالك والمصري في الثامنة مساء اليوم السبت الموافق الثالث عشر من سبتمبر الجاري على استاد الجيش ببرج العرب بالجولة السادسة من الدوري الممتاز.

القيمة السوقية الزمالك والمصري

يتفوق الزمالك على نظيره المصري قبل لقاء اليوم ببطولة الدوري المصري الممتاز بالقيمة السوقية لكل منهما بحسب موقع الإحصائيات ترانسفير ماركت.

وتبلغ القيمة السوقية لفريق الزمالك 15,45 مليون يورو في حين تبلغ قيمة فريق المصري 9,65 مليون يورو.

أي أن فريق الزمالك بتفوق بفارق 5,80 مليون يورو.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي تنقل عبر شبكة قنوات أون سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

تاريخ مواجهات الزمالك والمصري

وتعد تلك المواجهة رقم 120 بتاريخ مواجهات الزمالك والمصري، حيث سبق والتقيا في 119 مباراة وفقًا لموقع ترانسفير ماركت وحقق الأبيض الفوز في 64 مباراة في حين فاز المصري في 25 مباراة وتعادلا في 30 مباراة.

وسجل لاعبو الزمالك 170 هدفا في حين أحرز لاعبو المصري 91 هدفا.

وتعد هذه المباراة رقم 106 في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري فقط وتفوق الزمالك على المصري في المواجهات المباشرة في الدوري، ففاز في 61 مباراة، في حين فاز أبناء بورسعيد على الفارس الأبيض في 19 مباراة، وكان التعادل سيد الموقف في 25 مباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.