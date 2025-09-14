الأحد 14 سبتمبر 2025
أرملة إبراهيم شيكا تكشف عن تفاصيل جديدة في رحلة مرضه

إبراهيم شيكا وأرملته،
إبراهيم شيكا وأرملته، فيتو

أكدت هبة التركي، أرملة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، أن الصورة التي نشرتها في المطار لم تكن إعلان سفرها كما اعتقد البعض، بل كانت مجرد صورة عادية. 

وأوضحت أنها لم تسافر إلى الإمارات أو أي دولة أخرى، قائلة: "لن أغادر مصر إلا بعد إثبات براءتي، وبعدها فقط سأعيش حياتي الشخصية كما أشاء".

وشددت على أن انتشار الشائعات حول هروبها أو سفرها ما هو إلا اجتهادات من البعض لصناعة "تريند" على حسابها-حسب وصفها.

 

تقرير طبي ينهي شبهة تجارة الأعضاء

وكشفت "التركي" خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "حديث اليوم" الذي تقدمه رحاب فارس بقناة "الحدث اليوم"، عن تقرير طبي رسمي يثبت أن زوجها كان مصابًا بسرطان المستقيم، وأن المرض انتشر في العظام والبطن والغشاء البريتوني، وهو ما تسبب في وفاته.

وأضافت أن إبراهيم خضع لعملية خاطئة للبواسير، ثم ظهرت أعراض نزيف شرجي كشفت عن وجود ورم خبيث. 

وبعد رحلة علاج كيماوي وإشعاعي، تدهورت حالته حتى قضى آخر عام وثمانية أشهر من حياته داخل المستشفى.

 

طبيب أمريكي يحسم الجدل

من جانبه أكد الدكتور ثروت عامر، المتخصص في تشخيص الأورام بالولايات المتحدة، أن تقارير المستشفى الجوي بالقاهرة أثبتت إصابة شيكا بسرطان في مرحلة رابعة متقدمة.


وحسم الجدل حول شبهة "انتزاع الأعضاء"، موضحًا أن القانون الدولي يمنع تمامًا التبرع أو نقل أعضاء من مريض سرطان، خوفًا من انتقال المرض للمتلقي.

 

رحلة علاج قاسية وتكاليف باهظة

وأوضحت زوجة إبراهيم شيكا أن رحلة العلاج بدأت في مستشفى المعادي العسكري، ثم انتقلت إلى مستشفى جوي تخصصي، حيث خضع لعمليات وتحاليل دقيقة.


وأكدت أن التبرعات التي حصل عليها كانت تُوجه مباشرة إلى المستشفى لتغطية تكاليف العلاج، بما فيها المبلغ الذي تبرع به الفنان تامر حسني.

 

انتشار الورم منع التدخل الجراحي

وذكرت أن الورم لم يستجب للعلاج الكيماوي والإشعاعي، ومع الانتشار الكبير للسرطان، رفض الأطباء التدخل الجراحي. وأشارت إلى أن آخر عملية أُجريت لزوجها كانت "تحويل مسار" لإنقاذ حياته من انسداد معوي خطير.

