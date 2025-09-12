الضابط كلبشه في ماسورة الصرف الصحي، تفاصيل سقوط عبده شارون ومعاونيه بحدائق القبة (فيديو)

بعد مطاردة أمنية بين ضابط وتاجر مخدرات بشارع عزام في دائرة قسم شرطة حدائق القبة، انتهت بنجاح الضابط في ضبط المتهم ومعاونيه دون أي خسائر في الأرواح وبطريقة مبتكرة تمكن الضابط من إفشال محاولات تهريب المتهم من قبل أهله وذلك عقب ضبطه بكلبشة المتهم بماسورة الصرف الصحي ، الأمر الذي أثار تفاعلا كبيرا من رواد السوشيال ميديا الذين أعجبوا بشجاعة الضابط وتحمله المخاطرة من أجل تطبيق القانون وضبط تاجر مخدرات يمثل خطرا على المجتمع.

القبض على عبده شارون أشهر تاجر مخدرات بحدائق القبة

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد وجهت ضربة جديدة لتجار المواد المخدرة، حيث تمكنت مباحث قسم شرطة حدائق القبة من ضبط المتهم الشهير بعبده شارون وعدد من معاونيه، خلال حملة أمنية استهدفت العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون بدائرة القسم.



وكشفت التحريات أن المتهم يُعد من أخطر العناصر الإجرامية المتخصصة في ترويج المواد المخدرة بالمنطقة، ويعاونه عدد من الأفراد في إدارة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت قوة من المباحث وكر المتهم، ونجحت في السيطرة عليه وضبط معاونيه، ليتم اقتيادهم إلى ديوان القسم، حيث حُررت المحاضر اللازمة وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.