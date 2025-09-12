المعمل الجنائي يفحص أسباب حريق جراج مطعم شهير بالجيزة

يواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار حريق هائل داخل جراج تابع لمطعم شهير في منطقة فيصل، للوقوف على ملابساته.

عقب انتهاء قوات الحماية المدنية بالجيزة من عمليات التبريد عقب تمكنها من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وفرضت الأجهزة الأمنية سياجًا أمنيًا بمحيط مكان الحريق لمنع اقتراب المواطنين تجنبًا لإصابتهم.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغ من الأهالي يفيد باندلاع النيران داخل جراج في منطقة فيصل، وفور تلقي البلاغ انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ مدعومة بسيارات الإسعاف تحسبًا لوجود مصابين، وبإخطار غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، تم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وانتقلت قوات الأمن يرافقها رجال الحماية المدنية وحاصرت النيران لمنع امتدادها إلى المجاورات، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

