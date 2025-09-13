الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حجز 10 أشخاص لقيامهم بأعمال التسول واستجداء المارة بالعجوزة

حجز المتهم
حجز المتهم

أمرت نيابة الجيزة بحجز 10 أشخاص لقيامهم بأعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية في دائرة قسم شرطة العجوزة، 24 ساعة على ذمة التحريات. 

 

القبض على المتهمين بالجيزة 

 

وكانت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط 10 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، أثناء قيامهم بأعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية في دائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة.

وبمواجهتهم اعترفوا بممارسة النشاط غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. 

كما جرى تسليم الأطفال لأهاليهم بعد أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى ذويه داخل إحدى دور الرعاية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قسم شرطة العجوزة الجيزة نيابة الجيزة

الأكثر قراءة

القبض على طبيبة طب شرعي زورت تقريرا عن وفاة أحمد الدجوي

التموين: إضافة المواليد على بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية بدءا من الغد

غدا، إطلاق استمارة إلكترونية لتحديث بيانات بطاقات التموين

انخفاض كبير بأسعار العمرة وزيادة 80 ألف جنيه في الحج، الغرف السياحية تكشف ما حدث

سر انسحاب وحيد الكيلاني من الدفاع عن مروة يسري بعد الحكم عليها

رغم توسله لوزارة الشباب، نادي الشرقية الرياضي مهدد بالظلام خلال ساعات

سمير فرج لـ إسرائيل: ستفتح عليكم أبواب جهنم إذا استهدفتم الأراضي المصرية (فيديو)

ارتفاع جديد بدرجات الحرارة والرطوبة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 14 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 14 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 14 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads