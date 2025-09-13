حجز 10 أشخاص لقيامهم بأعمال التسول واستجداء المارة بالعجوزة

أمرت نيابة الجيزة بحجز 10 أشخاص لقيامهم بأعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية في دائرة قسم شرطة العجوزة، 24 ساعة على ذمة التحريات.

القبض على المتهمين بالجيزة

وكانت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط 10 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، أثناء قيامهم بأعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية في دائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة.

وبمواجهتهم اعترفوا بممارسة النشاط غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

كما جرى تسليم الأطفال لأهاليهم بعد أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى ذويه داخل إحدى دور الرعاية.

