العدد (679) من «فيتو» وأبرز عناوينه: وزير الخارجية بدر عبد العاطى: لن نسمح لأحد بالهيمنة على المنطقة

وزير الخارجية بدر عبد العاطى: لن نسمح لأحد بالهيمنة على المنطقة

التهجير لن يحدث شاء من شاء وأبى من أبى

١٥ قيادة فلسطينية غير فصائلية لإدارة غزة

معركة النواب 2025

أزمة استقالات تضرب الأحزاب الكبرى قبل الماراثون الانتخابى المال السياسي يخطط لتكرار تجربة «الشيوخ»

سياسيون: الاستحواذ يفسد الحياة النيابية

طوارئ خالد عبد الغفار

الوزير يغازل الرأي العام بقرار مستحيل..والأطباء: يثير الفوضى بالمستشفيات

هموم الفلاح فى عهد «فاروق»

ارتفاع أسعار الأسمدة.. انهيار المحاصيل.. والوزير يطالب المزارعين بالصبر

عصام كامل يكتب: راديو مصر.. الإذاعة التى هوت!

عزل وحبس محافظ القاهرة أمام المحكمة

السكر المُر

الغضب يجتاح عمال مصانع «التموين» احتجاجا على أوضاعهم المالية

جنات لـ«فيتو»: لا أمانع من عمل بناتي بالفن..وانتظروا مفاجأة

فنان الشعب& بيتهوفن المصري

ما تيسر من سيرة «درويش» و«بليغ» فى ذكراهما

نقيب القراء: تعديل قانون النقابة على رأس الأولويات..وهذه حقيقة رفض اعتماد «الشحات» و«القزاز»

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.