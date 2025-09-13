السبت 13 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الورقية

العدد (679) من «فيتو» وأبرز عناوينه: وزير الخارجية بدر عبد العاطى: لن نسمح لأحد بالهيمنة على المنطقة

الصفحة الأولى من
الصفحة الأولى من العدد (679) من جريدة فيتو

وزير الخارجية بدر عبد العاطى: لن نسمح لأحد بالهيمنة على المنطقة

التهجير لن يحدث شاء من شاء وأبى من أبى

١٥ قيادة فلسطينية غير فصائلية لإدارة غزة

معركة النواب 2025

أزمة استقالات تضرب الأحزاب الكبرى  قبل الماراثون الانتخابى المال السياسي يخطط لتكرار تجربة «الشيوخ»

سياسيون: الاستحواذ يفسد الحياة النيابية

طوارئ خالد عبد الغفار

الوزير يغازل الرأي العام بقرار مستحيل..والأطباء: يثير الفوضى بالمستشفيات

هموم الفلاح فى عهد «فاروق»

ارتفاع أسعار الأسمدة.. انهيار المحاصيل.. والوزير يطالب المزارعين بالصبر

عصام كامل يكتب: راديو مصر.. الإذاعة التى هوت!

عزل وحبس  محافظ القاهرة  أمام المحكمة

السكر المُر

الغضب يجتاح عمال مصانع «التموين» احتجاجا على أوضاعهم المالية

جنات لـ«فيتو»: لا أمانع من عمل بناتي بالفن..وانتظروا مفاجأة

فنان الشعب& بيتهوفن المصري

ما تيسر من سيرة «درويش» و«بليغ» فى ذكراهما

نقيب القراء: تعديل قانون النقابة على رأس الأولويات..وهذه حقيقة رفض اعتماد «الشحات» و«القزاز»

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الخارجية بدر عبد العاطي التهجير غزة النواب 2025 الشيوخ سياسيون خالد عبد الغفار الأطباء المستشفيات الفلاح اسعار الاسمدة المحاصيل المزارعين راديو مصر الإذاعة محافظ القاهرة السكر التموين جنات نقيب القراء

الأكثر قراءة

التموين: بدء حذف 4 فئات من بطاقات الدعم واستثناء أصحاب السيارات من القرار

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة فى واقعة القبض على أخطر تاجر مخدرات بحدائق القبة (فيديو)

الديون وتخفيضها

غدا، إطلاق استمارة إلكترونية لتحديث بيانات بطاقات التموين

البيضاء تغازل المواطنين، سعر الفراخ اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

تسللوا لسرقته، القبض على 4 سودانيين أنهوا حياة شخص داخل شقته بالشوم في المعادي

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

شريف عبد المنعم يكشف مفاجأة لجماهير الأهلي بشأن رئاسة الخطيب للقلعة الحمراء

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أنام عن صلاة الفجر فهل يصح تأديتها بعد شروق الشمس، وهل علي إثم؟ الأزهر يجيب

هل حفظ القرآن الكريم فرض عين، وما فضله؟

متى تُصلّى صلاة الاستخارة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads