أخبار مصر: قرب الدراسة يقفز بأسعار الجبن، قصة المؤامرة على حسام حسن، كيف خططت إسرائيل لاغتيال قادة حماس داخل قطر برًّا

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

أول تحرك أمني لكشف لغز تخدير سيدة وإلقائها بأحد الطرق في طنطا

تواصل أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام وإدارة الإنترنت جهودها لكشف ملابسات تغيب سيدة والعثور عليها ملقاة بأحد الطرق في محافظة طنطا بعد تخديرها وسرقة ذهبها، وذلك من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات لكشف ملابسات الواقعة وحقيقتها وضبط الجناة.

بعد فضيحة كاتس، قراصنة ينشرون أرقام هواتف نتنياهو ورئيس الكنيست و11 وزيرا إسرائيليا (صورة)

بعد ساعات من اختراق هاتف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، نشرت مجموعة على منصة "إكس" أرقام هواتف 11 وزيرًا في الحكومة الإسرائيلية بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالإضافة إلى رئيس الكنيست أمير أوحانا.

اليوم، ختام تسجيل الرغبات على موقع التنسيق لطلاب الدبلومات الفنية

يختتم طلاب الشهادات الفنية تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني اليوم السبت الموافق 13 /9 /2025.

زلزال بقوة 7.7 درجة يضرب سواحل شرق روسيا والسلطات تحذر من تسونامي

أعلنت هيئة المسح الأمريكية أن زلزالا قويا ضرب سواحل شرق روسيا اليوم السبت.

مفيش مؤامرة ضدك وما حدش يقدر يقيلك، الصقر يوجه رسالة إلى حسام حسن بعد شائعة خلافه مع طولان

قام أحمد حسن عضو اللجنة الفنية لاتحاد الكرة، بالرد على أسباب اختيار عناصر للمنتخب المشاركة في بطولة كأس العرب.

تغير مفاجئ، أسعار الذهب اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 في مصر

ننشر أسعار الذهب اليوم السبت وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية والصاغة.

عملية برية، الكشف عن خطة وضعها الموساد لاغتيال قادة حماس في قطر

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الجمعة، أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" خطط لتنفيذ عملية برية لاستهداف قادة حركة “حماس” في قطر، وفق ما أفادت به مصادر إسرائيلية مطلعة.

اليوم، الحكم على مروة يسري "ابنة مبارك المزعومة" في قضية التشهير بـ وفاء عامر

تصدر محكمة جنح الإسكندرية الاقتصادية برئاسة المستشار محمود حسن، وعضوية المستشارين أحمد فوزي وزياد مباشر، اليوم السبت، حكمها على التيك توكر مروة يسري الشهيرة بـ"ابنة مبارك المزعومة" في الدعوى المقامة ضدها من الفنانة وفاء عامر بتهمة السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

رئيس فنزويلا يعلن التعبئة الشعبية ويدعو المواطنين إلى حمل السلاح تحسبا لغزو أمريكي (فيديو)

دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم السبت، المواطنين إلى تعلم كيفية استخدام السلاح، مشددًا على أهمية تعزيز ما وصفه بـ"الدفاع الشعبي" في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

بـ 30 ألف جنيه وألف دولار للوافد، تفاصيل برنامج خاص بكلية القرآن الكريم بتنسيق جامعة الأزهر

تنسيق جامعة الأزهر 2025، أعلنت كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا فتح باب التقدم للبرنامج الخاص في القراءات وعلومها (بنظام الساعات المعتمدة) ابتداء من العام الجامعي القادم ۲۰۲٦/٢٠٢٥م، وفق القواعد المنظمة لذلك.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات "البريميرليج" والزمالك ضد المصري

يشهد اليوم السبت 13 سبتمبر 2025، إقامة العديد من المواجهات المهمة في الملاعب العربية والأوروبية.

مع قرب بدء العام الدراسي، ارتفاع كبير في أسعار الجبن الأبيض والرومي بالأسواق

سجلت أسعار الجبن الأبيض بأنواعه كافة ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، بالتزامن مع بدء العام الدراسي في المدارس الدولية، ومع الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية والخاصة يوم السبت 20 سبتمبر الجاري.

ما بين تأكيدات ونفي، ازدياد الغموض بشأن مصير خليل الحية بعد هجوم الدوحة

ما بين ترجيحات إسرائيلية ونفي للحركة، يزداد الغموض حول حالة رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة ورئيس وفد الحركة المفاوض خليل الحية، عقب محاولة الاغتيال الإسرائيلية التي استهدفته وعددًا من قادة الحركة في العاصمة القطرية الدوحة.

قبل ساعات من الحكم عليها، ماذا قالت "بنت مبارك المزعومة" عن وفاء عامر وتجارة الأعضاء

تصدر محكمة جنح الإسكندرية الاقتصادية برئاسة المستشار محمود حسن، وعضوية المستشارين أحمد فوزي وزياد مباشر، اليوم السبت، حكمها على التيك توكر مروة يسري الشهيرة بـ"ابنة مبارك المزعومة" في الدعوى المقامة ضدها من الفنانة وفاء عامر بتهمة السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

على طريقة الأوبرا، تامر حسني يستجيب لاقتراح معجبة ويعتزم تغيير طريقة غنائه في الحفلات

في أول استجابة لاقتراح متابعة له، قرر الفنان تامر حسني إحداث نقلة نوعية في طريقة الغناء في حفلاته.

حاكم يوتا الأمريكية يكشف الدوافع الحقيقة للمتهم في اغتيال الناشط تشارلي كيرك

قال حاكم ولاية يوتا، سبنسر كوكس، اليوم السبت، إن جميع الأدلة المتوافرة لدى السلطات الأمريكية تشير إلى أن المشتبه به في قتل السياسي والناشط المحافظ تشارلي كيرك تصرَّف بمفرده.

على غزار أزمة الجيزة، انقطاع مفاجئ للكهرباء بـ 7 مراكز في الشرقية ومصدر مسؤول يعلق

شهدت محافظة الشرقية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، انقطاعًا واسعًا للتيار الكهربائي شمل مراكز ههيا، الإبراهيمية، أبو كبير، فاقوس، منشأة أبو عمر وأولاد صقر، الحسينية، إلى جانب القرى والمناطق التابعة لها، وذلك نتيجة عطل فني طارئ.

لأول مرة في التاريخ، السعودية تستضيف راسلمينيا 2027

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، استضافة العاصمة الرياض، لعرض المصارعة الحرة الأشهر عالميًّا “راسلمينيا” عام 2027، لتسجل السعودية حدثًا تاريخيًّا، كونها أول دولة تحتضن هذا الحدث الأسطوري خارج أمريكا.

اكتشاف علمي مذهل، دواء شائع للسكري يبطئ عملية الشيخوخة ويجدد شباب الجسم

اكتشاف علمي مذهل قد يفتح آفاقًا جديدة لتجديد شباب الجسم، أظهرت دراسة طبية حديثة أن دواء Canagliflozin الذي يستخدم لعلاج السكري من النوع الثاني، قد يبطئ عملية الشيخوخة في الجسم.

