زلزال بقوة 7.7 درجة يضرب سواحل شرق روسيا والسلطات تحذر من تسونامي

أعلنت هيئة المسح الأمريكية أن زلزالًا بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر ضرب سواحل شرق روسيا اليوم السبت.

وسجل علماء الزلازل الروس، صباح اليوم السبت، زلزالاً بقوة 6.3 درجة في المحيط الهادئ قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامشاتكا، حيث شعر السكان بالموجات الأرضية في القرى والمناطق السكنية، وفقاً لفرع كامشاتكا للخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة للأكاديمية الروسية للعلوم على قناتهم في تيليجرام.



وفي الوقت نفسه، أفادت بيانات أجهزة مجموعة كامشاتكا للاستجابة للانفجارات البركانية التابعة لمعهد البراكين والزلازل في أقصى شرق روسيا (KVERT) بأن قوة الزلزال بلغت 7.7 درجة.

وأوضح العلماء أن الزلزال وقع اليوم 13 سبتمبر 2025 الساعة 02:37:53 بالتوقيت العالمي (14:37 بتوقيت كامشاتكا، 05:37 بتوقيت موسكو) عند الإحداثيات 53.0119 شمالاً و160.4422 شرقاً، وبلغ عمق مركزه 46.8 كيلومتر، وكان مركزه على بعد 123 كيلومترًا من مدينة بتروبافلوفسك-كامشاتسكي. وقدرت شدة الاهتزازات في المدينة بـ ست درجات على مقياس ميركالي.



فيما أعلنت سلطات إقليم كامشاتكا حالة التحذير من تسونامي عقب الزلزال القوي الذي بلغت شدته 6.3 درجة.

وكتب حاكم الإقليم فلاديمير سلودوف على قناته في تيليجرام: "تم إعلان تهديد بحدوث تسونامي. نرجو توخي الحذر الشديد عند زيارة شاطئ خالاكتر وغيره من المناطق المعرّضة لموجات التسونامي".



ودعا سلودوف السكان إلى التحلي بالهدوء ومتابعة المعلومات الصادرة فقط عن المصادر الرسمية.

ولم ترد بعد أي معلومات عن أضرار أو إصابات.

وأفادت وكالة "سبوتنيك" أن سكان بتروبافلوفسك-كامشاتسكي شعروا بالزلزال بشكل واضح، حيث خرج الكثيرون مسرعين إلى الشوارع من منازلهم ومكاتبهم ومراكز التسوق.



يُذكر أن كامشاتكا شهدت في 30 يوليو الماضي أقوى زلزال منذ عام 1952 بقوة 8.8 درجة، ومنذ ذلك الحين يسجل العلماء يومياً هزات ارتدادية.



ومعظم هذه الهزات لا يشعر بها السكان، إلا أن العلماء وصفوا النشاط الزلزالي في المنطقة بأنه مرتفع للغاية، وبناءً على ذلك، أعلن رئيس الإقليم حالة الطوارئ الطبيعية في كامشاتكا.

