اليوم، ختام تسجيل الرغبات على موقع التنسيق لطلاب الدبلومات الفنية

يختتم طلاب الشهادات الفنية تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني اليوم السبت الموافق 13 /9 /2025.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025

وينتظر طلاب الشهادات الفنية بنظام 3 و5 سنوات، الإعلان عن نتيجة تنسيق القبول بالجامعات، بعد أن قاربت مدة تسجيل الرغبات على موقع التنسيق على الانتهاء.

موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ويترقب طلاب الدبلومات الفنية بنظام 3 و5 سنوات، ممن قاموا بتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني، إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025، لمعرفة الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحهم لاستكمال الدراسة به.

وأكدت مصادر بوزارة التعليم العالى، أن مكتب تنسيق القبول بالجامعات سيعلن نتيجة تنسيق الشهادات الفنية بنظام 3 و5 سنوات، خلال 48 ساعة من غلق باب تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية على موقع التنسيق الإلكتروني.

وأشارت المصادر، إلى أنه من المتوقع أيضا أن يتم فتح مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية في نفس أسبوع إعلان النتيجة لكي يتمكن الطلاب من إجراء التحويلات للكليات والمعاهد التي يرغبون بها وفقا لقواعد تقليل الاغتراب، من ثم الحصول على بطاقة الترشيح النهائية لهم عقب إعلان نتيجة تقليل الاغتراب.

الحد الأدنى لقبول طلاب الشهادات الفنية بالجامعات 2025

1 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وفقًا للجدول

دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) 60% فأكثر

2 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقًا للجدول الآتي:

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصنـاعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي 60 % فأكثر.

دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات

دبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - دبلوم مركز التكنولوجيا المتميز

دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات - دبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض عام) 75 % فأكثر.

الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بنسبة اكثر من 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية على موقع التنسيق

هناك عدة خطوات يجب على الطالب اتباعها للحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية بنظام 3 أو 5 سنوات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وهي كالتالي:

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــا.

يختار الطالب خدمات تنسيق الشهادات الفنية.

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به والرقم السري المدون على استمارة النجاح.

ستظهر أمام الطالب بطاقة الترشيح المبدئية له ومدون بها الكلية أو المعهد الذي رشح له.

يقوم الطالب بطباعة نسخة من بطاقة الترشيح.

قواعد تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2025

أولًا: قواعد التحويل بين الكليات الجامعية.

عن طريق موقع مكتب التنسيق الالكتروني على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة ما يلي:

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات. التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة. الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي. التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط. لا توجد تحويلات ورقية. التحويل يكون لمرة واحدة فقط. استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات). تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.



ثانيا: قواعد التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة

يسمح للطلاب المرشحين للالتحاق بالمعاهد العالية الخاصة أو المعاهد المتوسطة، وكذلك الطلاب المرشحين لإحدى الكليات، بالتقدم من خلال موقع التنسيق الالكتروني لإبداء رغبتهم في التحويل إلى معهد آخر، سواء كان ذلك إلى معهد مناظر في ذات التخصص أو إلى معهد غير مناظر، أو من كلية إلى معهد بشرط:

استيفاء الحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه. مراعاة الطاقة الاستيعابية. الالتزام بنسبة القبول المحددة للتحويل. ترتيب الطلاب يتم وفقًا لمجموع الطالب في الشهادة الحاصل عليها.

