مفيش مؤامرة ضدك وما حدش يقدر يقيلك، الصقر يوجه رسالة إلى حسام حسن بعد شائعة خلافه مع طولان

احمد حسن،فيتو
قام أحمد حسن عضو اللجنة الفنية لاتحاد الكرة، بالرد على  أسباب اختيار عناصر للمنتخب المشاركة في بطولة كأس العرب.

وخاض المنتخب  مباراتين وديتين ضد نظيره التونسي، وانتهت بتفوق الفراعنة في اللقاء الأول بنتيجة 1-0، والمباراة الثانية بثلاثية.
وقال أحمد حسن في تصريحات تليفزيونية:" بطولة كأس  العرب جوائزها المادية 36 مليون دولار، والفائز سيحصل على 9 ملايين دولار".

وتابع:" سمعت البعض يشير إلى لماذا لم يذهب منتخب صغير أو مجموعة من الناشئين بدلًا من هذا المنتخب؟".

واضاف: “حاولنا جمع منتخب كبير من أجل الظهور بأداء محترم، واللعب باسم مصر كبير وشرف، ومنحنا الفرصة للعديد من اللاعبين والباب مفتوح للجميع لكن الأولويات للمنتخب الأول، ونسعى لتمثيل اسم مصر بشكل مشرف”.

واكمل:" الحديث عن وجود مشاكل بين الكابتن حسام حسن وحلمي طولان كلام فارغ وفتنة، وليس هناك أي مشاكل بينهما".

ووجه رسالة لحسام حسن قائلا:" لن يستطيع أحد أن يقيلك من منصبك لأي سبب كان، وليس هناك سبيل لعدم وجودك في المنتخب إلا سوء النتائج".

واتم:" النتائج هي من تتحكم في استمرار المدربين مع أنديتهم أو الفرق التي يدربونها، ولو عدنا بالزمن ستجد أن الجوهري تمت إقالته بعد تتويجه بأمم أفريقيا 1998، ولم نظهر بمستوى متميز في كأس القارات، وكذلك حسن شحاتة، أعظم مدرب للمنتخب بعد التتويج بـ3 أمم إفريقيا تاريخية تمت إقالته بعد فشل التأهل لأمم إفريقيا 2011!!

واختتم الصقر:" والله لن يستطيع أحد إقالتك، ولا وجود لأي مؤامرات ضدك، والنتائج هي الفيصل، ولن يستطيع أحد الاقتراب منك والكل يدعمك".

