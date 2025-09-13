بـ 30 ألف جنيه وألف دولار للوافد، تفاصيل برنامج خاص بكلية القرآن الكريم بتنسيق جامعة الأزهر

تنسيق جامعة الأزهر 2025، أعلنت كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا فتح باب التقدم للبرنامج الخاص في القراءات وعلومها (بنظام الساعات المعتمدة) ابتداء من العام الجامعي القادم ۲۰۲٦/٢٠٢٥م، وفق القواعد المنظمة لذلك.



تفاصيل البرنامج الخاص بكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر

يهدف البرنامج إلى:

إعداد كوادر مؤهلة في علم القراءات وعلوم القرآن.

تخريج متخصصين يمتلكون مهارات مهنية وبحثية لخدمة المجتمع المحلي والعالمي.

نشر رسالة القرآن الكريم وتخريج مقرئين على مستوى عال من الضبط والإتقان.



مدة الدراسة: 4 سنوات دراسية (ثمانية فصول دراسية + فصول صيفية)

عدد الساعات المعتمدة: ۲۰۰ ساعة.

الدرجة العلمية الممنوحة: الإجازة العالية (الليسانس) في القراءات وعلومها.



لغة الدراسة: اللغة العربية.

مصاريف البرنامج الخاص بكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر

الرسوم الدراسية: ۳۰,۰۰۰ جنيه مصري، و۱۰۰۰ دولار للوافد، تقسم على قسطين لكل عام دراسي.



شروط القبول:

الثانوية الأزهرية أو شهادة تخصص القراءات (السن مفتوح)

قبول الطلاب المصريين والوافدين وفق اللوائح المعمول بها.

المجالات الوظيفية المتاحة للخريجين



(۱) التدريس: معلم للقرآن الكريم وأحكام التجويد والقراءات في التعليم قبل الجامعي والجامعات ومعاهد ومراكز وأكاديميات القرآن الكريم داخل مصر وخارجها، بما في ذلك الطلاب الوافدين، وباللغات الأجنبية.



(۲) الإمامة والدعوة إمام وخطيب ومدرس وواعظ بوزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية ومراكز الابتعاث، وعضو مقرأة بالمقارئ الرسمية والإلكترونية.



البحث والمراجعة باحث أكاديمي بالجامعات والمراكز البحثية، وعضو فني في لجان مراجعة وضبط المصحف الشريف والمصاحف الإلكترونية والتطبيقات التقنية، ومدقق للقراءات وعلومها بالمجامع العلمية.



(٤) الإشراف والتحكيم: مشرف فني لشؤون القرآن الكريم بمؤسسات التعليم، وعضو لجان تحكيم المسابقات القرآنية.

مجالات أخرى ذات صلة بمؤسسات العمل القرآني والتعليمي والدعوي.

