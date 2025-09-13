السبت 13 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بـ 30 ألف جنيه وألف دولار للوافد، تفاصيل برنامج خاص بكلية القرآن الكريم بتنسيق جامعة الأزهر

جامعة الأزهر، فيتو
جامعة الأزهر، فيتو
ads

تنسيق جامعة الأزهر 2025، أعلنت  كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا فتح باب التقدم للبرنامج الخاص في القراءات وعلومها (بنظام الساعات المعتمدة) ابتداء من العام الجامعي القادم ۲۰۲٦/٢٠٢٥م، وفق القواعد المنظمة لذلك.
 

تفاصيل البرنامج الخاص بكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر 

يهدف البرنامج إلى:
إعداد كوادر مؤهلة في علم القراءات وعلوم القرآن.
تخريج متخصصين يمتلكون مهارات مهنية وبحثية لخدمة المجتمع المحلي والعالمي.
نشر رسالة القرآن الكريم وتخريج مقرئين على مستوى عال من الضبط والإتقان.
 

مدة الدراسة: 4 سنوات دراسية (ثمانية فصول دراسية + فصول صيفية)
عدد الساعات المعتمدة: ۲۰۰ ساعة.
الدرجة العلمية الممنوحة: الإجازة العالية (الليسانس) في القراءات وعلومها.
 

لغة الدراسة: اللغة العربية.

مصاريف البرنامج الخاص بكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر 

الرسوم الدراسية: ۳۰,۰۰۰ جنيه مصري، و۱۰۰۰ دولار للوافد، تقسم على قسطين لكل عام دراسي.
 

شروط القبول:
الثانوية الأزهرية أو شهادة تخصص القراءات (السن مفتوح)
قبول الطلاب المصريين والوافدين وفق اللوائح المعمول بها.
المجالات الوظيفية المتاحة للخريجين


(۱) التدريس: معلم للقرآن الكريم وأحكام التجويد والقراءات في التعليم قبل الجامعي والجامعات ومعاهد ومراكز وأكاديميات القرآن الكريم داخل مصر وخارجها، بما في ذلك الطلاب الوافدين، وباللغات الأجنبية.


(۲) الإمامة والدعوة إمام وخطيب ومدرس وواعظ بوزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية ومراكز الابتعاث، وعضو مقرأة بالمقارئ الرسمية والإلكترونية.


البحث والمراجعة باحث أكاديمي بالجامعات والمراكز البحثية، وعضو فني في لجان مراجعة وضبط المصحف الشريف والمصاحف الإلكترونية والتطبيقات التقنية، ومدقق للقراءات وعلومها بالمجامع العلمية.


(٤) الإشراف والتحكيم: مشرف فني لشؤون القرآن الكريم بمؤسسات التعليم، وعضو لجان تحكيم المسابقات القرآنية.
 مجالات أخرى ذات صلة بمؤسسات العمل القرآني والتعليمي والدعوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة الأزهر كلية القرآن الكريم للقراءات كلية القرآن الكريم كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها تنسيق جامعة الأزهر 2025 تنسيق جامعة الازهر علم القراءات وعلوم القرآن

مواد متعلقة

تنسيق جامعة الأزهر 2025، كل ما تريد معرفته عن البرامج الخاصة قبل بداية العام الدراسي

تنسيق جامعة الأزهر 2025، 15 ألف طالب يسجلون رغباتهم عبر بوابة الحكومة الإلكترونية

تنسيق جامعة الأزهر 2025، بدء تسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكتروني

الأكثر قراءة

عقوبة الاعتداء على الفرق الرياضية أو الحكام في القانون

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الخيار ومفاجأة عن الطماطم بسوق الجملة بعد "جنونها"

متلازمة العش الفارغ، مشاعر متناقضة لسكان عقار المندرة المائل بعد قرار إخلائه (صور)

سراج منير، المقامر الذي تسبب في وفاة والده وحكم قراقوش كتب نهايته

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات "البريميرليج" والزمالك ضد المصري

سعر السمك والمأكولات البحرية اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع 20 جنيها في البوري والكابوريا

سعر الفاكهة اليوم، البرقوق بـ 80 جنيها وقفزة في البلح البارحي

أجواء إيجابية وعشاء رائع، ماذا حدث في لقاء ترامب ورئيس وزراء قطر بعد الضربة الإسرائيلية

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

الأجر الأساسي والمتغير وفقا لقانون العمل الجديد

أسعار الذهب اليوم الجمعة في قطر

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع سيراميكا.. الزمالك والإسماعيلي.. انطلاق دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 13 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 13 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 13 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads