على غزار أزمة الجيزة، انقطاع مفاجئ للكهرباء بـ 7 مراكز في الشرقية ومصدر مسؤول يعلق

شهدت محافظة الشرقية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، انقطاعًا واسعًا للتيار الكهربائي شمل مراكز ههيا، الإبراهيمية، أبو كبير، فاقوس، منشأة أبو عمر وأولاد صقر، الحسينية، إلى جانب القرى والمناطق التابعة لها، وذلك نتيجة عطل فني طارئ.

عطل فني يقطع الكهرباء عن ههيا و5 مراكز أخرى بالشرقية

وأكد مصدر مسؤول أن فرق الطوارئ تعمل حاليًّا على إصلاح العطل وإعادة الخدمة تدريجيًّا للمناطق المتأثرة، مشيرًا إلى أن الجهود متواصلة للانتهاء من أعمال الصيانة في أسرع وقت ممكن.

متابعة مستمرة من غرفة عمليات الكهرباء لحين استقرار الخدمة بشكل نهائي

وطمأن المصدر الأهالي بأن خدمة الكهرباء ستعود بشكل كامل خلال الساعات القليلة المقبلة، مع متابعة مستمرة من غرفة عمليات الكهرباء لحين استقرار الخدمة بشكل نهائي.

غياب عمليات الصيانة لخطوط الكهرباء

وتعيد هذه الأزمة إلى الأذهان ما حدث في محافظة الجيزة التي شهدت في شهر يوليو الماضي انقطاعًا تامًّا للكهرباء بسبب عطل فني ضرب محطة محولات جزيرة الذهب وأدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق بالمحطة لما يقرب من 5 أيام فضلًا عن انقطاع خدمات مياه الشرب بالمحافظة بسبب توقف إمدادات الطاقة لمحطة مياه الشرب بجزيرة الذهب مما أدى إلى أزمة كبيرة وغضب لسكاني المحافظة خاصة في ظل درجات الحرارة غير المسبوقة التي سجلتها هيئة الأرصاد الجوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.