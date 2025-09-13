مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات "البريميرليج" والزمالك ضد المصري

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 13 سبتمبر 2025، إقامة العديد من المواجهات المهمة في الملاعب العربية والأوروبية.



مواعيد مباريات دوري أدنوك للمحترفين

الجزيرة ضد النصر

الساعة: 4.40 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: دبي الرياضية 1 + أبوظبي الرياضية.



الوصل ضد العين

الساعة: 7.15 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: دبي الرياضية 1 + أبوظبي الرياضية 1



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

آرسنال ضد نوتنجهام فوريست

الساعة: 2.30 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 1



بورنموث ضد برايتون

الساعة: 5 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 2



كريستال بالاس ضد سندرلاند

الساعة: 5 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 3



إيفرتون ضد أستون فيلا

الساعة: 5 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 5



فولهام ضد ليدز يونايتد

الساعة: 5 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 6



نيوكاسل يونايتد ضد وولفرهامبتون

الساعة: 5 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 7



وست هام ضد توتنهام

الساعة: 7.30 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 1



برينتفورد ضد تشيلسي

الساعة: 10 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

خيتافي ضد ريال أوفييدو

الساعة: 3 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 4



ريال سوسييداد ضد ريال مدريد

الساعة: 5.15 بتوقيت مصر، 1.15 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 1



أتلتيك بيلباو ضد ألافيس

الساعة: 7.30م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 3



أتلتيكو مدريد ضد فياريال

الساعة: 10 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 3



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

يوفنتوس ضد إنتر

الساعة: 7 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: تطبيق starzplay



فيورنتينا ضد نابولي

الساعة: 9.45 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: تطبيق starzplay

مواعيد مباريات دوري روشن السعودي

الخليج ضد الفيحاء

الساعة: 6.25 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: ثمانية 3



الأخدود ضد التعاون

الساعة: 6.45 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: ثمانية 2



الهلال ضد القادسية

الساعة: 9 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: ثمانية 1



مواعيد مباريات الدوري المصري

غزل المحلة ضد المقاولون العرب

الساعة: 5 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: أون سبورت 1



حرس الحدود ضد الجونة

الساعة: 5 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: أون سبورت 2



سيراميكا كليوباترا ضد سموحة

الساعة: 8 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: أون سبورت 2



الزمالك ضد المصري

الساعة: 9 م بتوقيت الإمارات، 8 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: أون سبورت 1



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

نيس ضد نانت

الساعة: 6 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 4



أوكسير ضد موناكو

الساعة: 10.05 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 4



مواعيد مباريات الدوري الألماني

هايدينهايم ضد بوروسيا دورتموند

الساعة: 4.30 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: لم تعلن



بايرن ميونخ ضد هامبورج

الساعة: 7.30 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: لم تعلن

