اليوم، الحكم على مروة يسري "ابنة مبارك المزعومة" في قضية التشهير بـ وفاء عامر

تصدر محكمة جنح الإسكندرية الاقتصادية برئاسة المستشار محمود حسن، وعضوية المستشارين أحمد فوزي وزياد مباشر، اليوم السبت، حكمها على التيك توكر مروة يسري الشهيرة بـ"ابنة مبارك المزعومة" في الدعوى المقامة ضدها من الفنانة وفاء عامر بتهمة السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت المحكمة في الجلسة السابقة شهدت إغماء مروة يسري ورفع الجلسة واستكمالها في غرفة المداولة.

وشهدت الجلسة حضور عدد كبير من المحامين المدافعين عنها بخلاف محاميها الأصيل وهيئة الدفاع.

وشهدت الجلسة إقرار مروة يسري بإلغاء توكيل للمحامي الأصيل طه الزقلاوي.

قضية ابنة مبارك المزعومة

وأوضح محامي وفاء عامر، أن القضية لا تمس الفنانة فقط، لكنها تمس الدولة كلها وقال إن المتهمة قامت بإنشاء ٤٠ حسابًا اتهمت فيه شخصيات عامة تطال الجميع دون دليل واضح، ويجب حظر النشر في القضية لتلك الأسباب.

وكانت جهات التحقيق بالنيابة الاقتصادية باشرت مع المتهمة بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للتشهير ببعض الشخصيات لزيادة نسبة المشاهدة، وتحرر المحضر رقم 1064 لسنة 2025 اقتصادية المنتزه أول، وقررت النيابة الاقتصادية إحالة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.