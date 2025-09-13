مع قرب بدء العام الدراسي، ارتفاع كبير في أسعار الجبن الأبيض والرومي بالأسواق

أسعار الجبن اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الجبن الأبيض بأنواعه كافة ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، بالتزامن مع بدء العام الدراسي في المدارس الدولية، ومع الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية والخاصة يوم السبت 20 سبتمبر الجاري.

ارتفاع سعر الجبن الرومي والفلمنك

كما ارتفع سعر الجبنة الرومي والفلمنك، بينما انخفضت أسعار الجبنة الشيدر في المحال التجارية.

أبرز التحركات في أسعار الجبن بالأسواق

واستعرضت «فيتو» أسعار الجبن بأنواعها في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها؛ وتشمل: سعر الجبن الأبيض، سعر الجبنة جودا، سعر الجبن الرومي، سعر الجبن الفلمنك، سعر الجبنة الشيدر؛ وفقًا لأخر رصد للبوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

ارتفاع أسعار الجبن الأبيض في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبن الأبيض “أصناف متعددة” نحو 10 جنيهات وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الأبيض نحو 126 جنيها للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الأبيض من 74 جنيهًا إلى 163 جنيها.

انخفاض أسعار الجبنة جودا في الأسواق

بينما انخفضت أسعار الجبنة جودا بنحو 20 جنيها عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة جودا نحو 437 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر كيلو الجبن جودا بين 417 إلى 442 جنيها في الأسواق.

ارتفاع أسعار الجبنة الفلمنك في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة فلمنك بنحو 3 جنيهات عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الفلمنك نحو 494 جنيهًا للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو جبنة فلمنك من 426 جنيها إلى 655 جنيهًا.

ارتفاع أسعار الجبن الرومي في الأسواق

وعن أسعار الجبن الرومي وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الجبن الرومي نحو 281.5 جنيه للكيلو، بارتفاع 7 جنيهات عن سعرها السابق، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الرومي من 240 جنيهًا إلى 300 جنيه.

ارتفاع أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة وفقًا للبوابة الحكومية ارتفاعًا يقدر بـ 15.5 جنيه عن سعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء ثلاجة نحو 132 جنيها للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء ثلاجة من 110 جنيهات إلى 160 جنيهًا.

ارتفاع أسعار الجبنة البيضاء إسطنبولي في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة البيضاء إسطنبولي ارتفاعًا يقدر بـ 28 جنيها مقارنة بسعرها السابق؛ وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء إسطنبولي نحو 151 جنيهًا للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء إسطنبولي من 64 جنيهًا إلى 200 جنيه.

انخفاض أسعار الجبنة الشيدر في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبنة الشيدر بنحو 32 جنيها عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الشيدر نحو 434 جنيها للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة الشيدر من 300 جنيه إلى 538 جنيهًا.

