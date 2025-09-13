اكتشاف علمي مذهل، دواء شائع للسكري يبطئ عملية الشيخوخة ويجدد شباب الجسم

اكتشاف علمي مذهل قد يفتح آفاقًا جديدة لتجديد شباب الجسم، أظهرت دراسة طبية حديثة أن دواء Canagliflozin الذي يستخدم لعلاج السكري من النوع الثاني، قد يبطئ عملية الشيخوخة في الجسم.



وأوضحت مجلة Cell Reports Medicine أن علماء صينيين أجروا دراسة شارك فيها 142 مريضا بداء السكري تتراوح أعمارهم بين 36 و70 عامًا.

وقُسِّم المشاركون إلى مجموعتين، حصلت إحداهما على دواء Canagliflozin، فيما تلقت المجموعة الثانية دواء وهميا.

وبعد ستة أشهر من المتابعة السريرية، توصل الباحثون إلى أن المرضى الذين تناولوا Canagliflozin شهدوا زيادة في طول التيلوميرات (الأغطية الواقية في نهايات الكروموسومات التي تقصر مع التقدم في العمر) بنسبة 90%، في حين بلغت النسبة لدى من تلقوا العلاج الوهمي 66% فقط.

,اكد العلماء أن إطالة التيلوميرات ترتبط بإبطاء شيخوخة الخلايا، ما قد يعني تقليل خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر.

كما أظهرت النتائج أن دواء Canagliflozin يساهم في تحسين التمثيل الغذائي، وزيادة مستوى بعض عوامل النمو، وله تأثير إيجابي في عمل الجهاز المناعي.

وأشار فريق البحث إلى أن هناك حاجة لإجراء المزيد من الدراسات لفهم تأثير الدواء في ما يُعرف بـ"تجديد شباب الجسم".

ومع ذلك، فإن النتائج الحالية قد تفتح آفاقًا جديدة لاستخدام بعض أدوية السكري لمكافحة التغيرات البنيوية المرتبطة بالشيخوخة.

