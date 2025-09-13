لأول مرة في التاريخ، السعودية تستضيف راسلمينيا 2027

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، استضافة العاصمة الرياض، لعرض المصارعة الحرة الأشهر عالميًّا “راسلمينيا” عام 2027، لتسجل السعودية حدثًا تاريخيًّا، كونها أول دولة تحتضن هذا الحدث الأسطوري خارج أمريكا.

الخطوة تأتي ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي بات منصة كبرى لأضخم الفعاليات الترفيهية والرياضية على مستوى العالم، حيث أكد آل الشيخ أن النسخة المقبلة ستشكل علامة فارقة في تاريخ البطولة.

وقال آل الشيخ: "راسلمينيا هو الحدث الأكبر في عالم المصارعة، واستضافته في موسم الرياض 2027 ستكون نقلة نوعية، نسعى من خلالها لتقديم نسخة غير مسبوقة تليق بتاريخها وقيمتها لدى الجماهير حول العالم".

تريبل إتش يعلق

من جانبه، ثمّن بول ليفاسك "تريبل إتش" مدير المحتوى الرئيس في WWE، الشراكة المتنامية مع الهيئة العامة للترفيه، مشيدًا بالدور الكبير الذي لعبه تركي آل الشيخ في تطوير المشهد الترفيهي عالميًا.

وقال: "الهيئة العامة للترفيه أحدثت تحولًا كبيرًا في مجال الترفيه والرياضة، وكانوا شركاء استثنائيين لنا، ونتطلع معهم إلى تقديم نسخة من راسلمينيا بمستويات غير مسبوقة".

