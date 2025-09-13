بعد فضيحة كاتس، قراصنة ينشرون أرقام هواتف نتنياهو ورئيس الكنيست و11 وزيرا إسرائيليا (صورة)

بعد ساعات من اختراق هاتف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، نشرت مجموعة على منصة "إكس" أرقام هواتف 11 وزيرًا في الحكومة الإسرائيلية بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالإضافة إلى رئيس الكنيست أمير أوحانا.



وتشمل القائمة التي نشرتها مجموعة من "القراصنة الأتراك" أيضًا، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت"، رقم الهاتف المحمول لوزير الدفاع السابق يوآف جالانت، وكذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على الرغم من الإشارة إلى أن رقمه قد لا يكون محدثًا.

ومن بين الوزراء الذين قيل إنه تم الكشف عن أرقام هواتفهم: ياريف ليفين، إيلي كوهين، دودي أمسالم، يوآف كيش، ميري ريجيف، ميكي زوهار، آفي ديختر، ونير بركات.

وكما ذُكر، كانت مجموعة من القراصنة الأتراك قد نشرت أمس رقم الهاتف المحمول للوزير كاتس وتمكنت من اختراقه عبر مكالمة فيديو.

وخلال المكالمة القصيرة، وقبل أن يقطع كاتس الاتصال، تمكن القرصان من توجيه شتائم إليه وتصوير الشاشة، وفي الوقت نفسه، غُمر كاتس بآلاف الرسائل البذيئة والتهديدات.

ويشير مسؤولون أمنيون إسرائيليون إلى أنه منذ المواجهة مع إيران، هناك ارتفاع في محاولات الهجوم على هواتف المسؤولين الأمنيين، لكنهم يؤكدون أن أي محاولة لم تنجح ولم يتم تسريب أي معلومات.

وتأتي هذه الحوادث على خلفية التوتر المستمر بين إسرائيل وتركيا، خاصة بعد أن نشر كاتس سابقًا منشورًا حادًّا باللغة التركية ضد الرئيس التركي أردوغان، اتهمه فيه بتحويل بلاده إلى "ديكتاتورية ودعم حماس"، في حين رأى أردوغان في يوليو الماضي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و"شبكته الإجرامية" تجاوزوا الزعيم النازي أدولف هتلر في الوحشية.

